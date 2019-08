ISTINITE PRIČE NESREĆNIH ŽENA U BRAKU! Evo zbog čega su ONE prevarile svoje muževe, za sve je JEDNA stvar bila zajednička!

Donosimo vam pet veoma zanimljivih, istinitih priča o bračnim problemima i ljubavnim aferama. Možda ćete se prepoznati u nekoj od njih i izvući neku pouku.

Tražila sam utehu jer me je muž gušio

Od dana kad sam se udala za njega, znala sam da je to greška – kaže 50-godišnja Elizabet. Bio je pasivno-agresivan, hteo je da me kontroliše i očekivao je da ću dati otkaz kako bi ostala kod kuće brinula o deci i domaćinstvu. Nedugo nakon prve godine braka, počela sam da ga varam s jednim kolegom. Nisam se zavaravala da se radi o ljubavi, ali bila je to situacija koja mi je otvorila oči – bila sam s nekim s kim sam se osećala dobro, davao mi je samopouzdanje, zasmejavao me je i poštovao i nije želeo da me pretvori u nekog drugog. Ta afera mi je pomogla da pronađem sebe, otkrijem svoje želje, dala mi je sigurnost da mogu i želim da živim bez njega. Da se nije dogodila, pitanje je da li bih imala hrabrosti da zatražim razvod. Sada, 25 godina nakon toga, udata sam za divnog muškarca.

foto: Profimedia

Stalno smo zamerali jedno drugom

Udala sam se s 22 godine, a nakon venčanja sve se promenilo – kaže 28-godišnja Vanesa. Na početku nismo mogli da dočekamo to da zasnujemo porodicu i dobijemo decu, ali odjednom se ja više nisam osećala tako. Posvetila sam se poslu koji volim i deca se više nisu uklapala u tu sliku. On je bio povređen zbog toga i počeo je da mi zamera. Tu su krenule svađe, a ja sam zamerala njemu jer on zamera meni i naprosto smo stalno povređivali jedno drugo. Iako sam ja insistirala na kondomima, jedne večeri sam ga uhvatila kako ga pokušava da ga skine. Želeo je da ostanem trudna. To je otprilike bio kraj našeg seksualnog života. Nedostatak intimnosti je na kraju doveo do preljube, upoznala sam muškarca na internetu i nalazili smo se oko godinu dana. To se završilo jer me muž uhvatio, a u tom trenutku smo ipak oboje želeli da našem braku damo još jednu šansu jer ljubav nije nestala. Išli smo na pojedinačnu i bračnu terapiju i uspeli smo da spasimo svoj brak. Najvažnija lekcija koju sam naučila je da je krivica za nezadovoljstvo našim brakom tek 50 odsto njegova.

Bilo mi je dosadno i bila sam nesrećna

Sa 35 godina moj život je izgledao kao san - muž koji me voli i dvoje predivne dece, ali zapravo sam bila nesrećna - otkriva Barbara. Moj muž je bio dobar čovek, ali uz njega mi je bilo nesnosno dosadno. Stalno sam se osećala kao neko sasvim drugačiji ko silom želi da se uklopi, ali mu ne ide. Te godine išla sam na poslovni put i upoznala Australijanca Boba u liftu. Osetili smo trenutnu hemiju i povezanost, razmenili smo brojeve i ostali u kontaktu. Odlučila sam odletim do Australije kako bih ga videla i napokon razrešila.

Umesto toga, zaljubila sam se. Napustila sam sve – zemlju, muža, posao i rodni grad i došla u Australiju. Postala sam snažna, nezavisna i samopouzdana žena. To je bilo pre 25 godina, a danas smo Bob i ja u srećnom braku, vodimo sopstvenu vinariju i ta preljuba je bila prekretnica u mom životu – najbolja stvar koja mi se dogodila. Bob i ja imamo petoro dece i desetoro unučadi, i nije mi dosadno.

Muž me je zapostavljao

Ja sam 10 godina vodila svoj život nezavisno od svog muža, jer njega nikad nije bilo u blizini - priznaje 49-godišnja Barbara. Gari je bio u potpunosti zaokupljen svojim poslom, a supruga mu je bila potrebna samo forme radi, pa nikad nije imao energije ni želje da bude sa mnom. Ja sam bila potpuno predata porodici i davala sam im sve, ali u svom srcu sam znala da ne želim tako da živim ceo život. Jedne noć srela sam Toma, koji je bio samo poznanik, a nakon nekoliko nedelja viđanja, završili smo zajedno. Nakon nekoliko nedelja varanja muža, odlučila sam da okončam svoj brak i dve godine kasnije smo se Tom i ja venčali. Nepunih mesec dana nakon toga Tom je doživeo srčani udar i preminuo. To što sam završila s njim je ujedno najbolja i najgora stvar koja mi se dogodila. Ušao je u moj život i probudio ženu u meni. Pokazao mi kako je svaki trenutak dragocen, a svojom smrću mi je to oduzeo. Ipak, ostala je nada da ću to ponovo doživeti.

On je mene prvi prevario

Bili smo u braku tek godinu dana nakon što sam saznala za njegovo neverstvo. Bila sam jako ljuta, jako povređena i ubijala me spoznaja da mu ja nisam dovoljna – kaže 33-godišnja Lario. Osećala sam se kao da nisam dovoljno dobra, sposobna i privlačna kao žena, pa je on to sve morao da potraži sa strane. Ceo taj haos izmešanih osećanja je presudio da se i sama upustim u aferu. Prevarila sam ga, najpre da bih se osvetila, ali i da bih vratila izgubljeno samopouzdanje. Želela sam ponovno da se osećam privlačnom i poželjnom. Nakon što je moj muž to otkrio, živeli smo razdvojeno nekoliko meseci, a potom smo odlučili da potražimo pomoć bračnog savetnika kako bismo spasili svoj brak. Nakon 14 godina braka koji je uspeo da preživi, najveća lekcija koju sam naučila je to da smo dovoljni jedno drugom za sreću, ali da dobar odnos zahteva stalan trud i pažnju.

foto: Profimedia



Kurir.rs/balkanspress/Foto Profimedia

Kurir