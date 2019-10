RAZVELA SE OD MUŽA JER NIJE VOLEO NJEN OMILJENI CRTANI! Žene iznele razloge zbog kojih su OKONČALE brakove, a kada čujete koliko im MALO TREBA da donesu ovu odluku bićete u ŠOKU!

Jedna je žena rekla kako joj suprug baš nikada nije odgovarao na poruke, čak ni nakon što mu je jednom prilikom javila da je u bolnici. Ove slučajeve morate pročitati.

Jedan je muškarac otkrio kako je njegova bivša bila zavisnica od aplikacije Snepčet.

To je išlo toliko daleko da je čak na njihovom venčanju morala objaviti fotografiju iako su se prethodno dogovorili da neće koristiti nikakve društvene mreže.

Među bizarnostima našao se i ovaj slučaj. Indijac je terao svoju ženu da nuždu obavlja u polju jer je odbijao napraviti kupatilo u kući. Sud je to proglasio oblikom mučenja i omogućio joj razvod.

Jedna žena ostavila je supruga nakon 22 godine braka jer je saznala kako je njegov plan bio da glasa za Trampa. Kaže kako se osećala prevareno, a pojavile su se i neke stvari s kojima se pre nije susrela.

Kad smo kod Trampa, ima još slučajeva. Naime, supruga bivšeg direktora komunikacija u Beloj kući muža je ostavila kad je saznala da će raditi za Trampa.

Bio je prebrbljiv

Jedna žena zatražila je razvod jer je njen muž previše toga pričao drugima umesto da razgovara s njom. Prijatelji i rodbina znali su sve njihove probleme.

Tvrdio kako je njegova žena bila opsednuta đavolom

Zatražio je razvod kad je zatekao ženu kako ''ležerno levitira''.

Imao je prevelik penis

Nigerijska domaćica zatražila je razvod jer je njen suprug imao prevelik penis. Pre braka nisu se seksali, a kad su to konačno učinili, iskustvo je opisala kao noćnu moru.

Nije voleo "Ledeno kraljevstvo"

29-godišnjakinja je želela razvod nakon što joj je suprug rekao kako ga "baš briga za taj crtani film" i pitao je što je to u crtanom toliko dobro.

Ostavljao je posuđe u sudoperu

Jedan je muškarac rekao da je njegova supruga svaki put kad bi pronašla čašu pokraj sudopere bila na korak bliže selidbi i traženju razvoda, ali on toga nije bio svestan.

Nije imala vodootpornu šminku

Ovaj Gospodin Savršeni predao je papire za razvod nakon što je njegova supruga na plaži pokazala svoje "pravo" lice, odnosno pojavila se bez šminke.

Jedna je žena rekla da je neprestano slala poruke suprugu, no on joj jednostavno nije odgovarao. Čak mu je napisala da je u bolnici, no odgovora nije bilo.

