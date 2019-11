ZAŠTO SMO NEDELJOM TUŽNI I NERASPOLOŽENI? Postoji razlog za to, ali i NAČIN da se rešite lošeg osećaJa!

Nedeljna teskoba ili anksioznost poznat je fenomen koji verovatno pogađa sve generacije ljudi. Osećaju je već deca koja završavaju domaće i pripremaju se za školu, a stariji razmišljaju o radnoj nedelji koja je pred njima i svim problemima koje su u petak ostavili na radnom mestu.

Definiše se kao tuga, beznađe i nezadovoljstvo koje brojni ljudi osećaju tokom ovog dana, posebno u večernjim satima.

Nije reč o bolesti koja zahteva lečenje, ili pomoć psihijatra ili psihoterapeuta, čak se može reći da je toliko često stanje da je normalno. Usprkos tome, stručnjaci se slažu da fenomen definitivno postoji.

foto: Profimedia

Ovako otprilike izgleda dobro poznati scenario. Budite se nedjeljom ujutru, zadovoljni jer je pred vama još jedan dan slobode, bez škole ili poslovnih obaveza. To traje nekoliko sati, eventualno do ručka.

Ipak, popodne se već stvara nekakav grč u stomaku. Misli se roje, već se ne osećate slobodno. Većina ljudi razmišlja o ponedjeljku ili celoj nedelji koja sledi. Ovaj začarani krug ponavlja se uglavnom svake nedjelje.

Iako se ovo prvenstveno odnosi na one s klasičnom radnom nedeljom, od ponedeljka do petka, neka istraživanja pokazala su da teskobu pre prvog radnog dana osete i oni koji imaju drugačiji raspored. Na primer, studenti koji imaju predavanja od utorka do petka, osećaće tugu ponedeljkom.



Zašto se to događa?

Najčešće je fenomen povezan s podsvesnim mislima o nedelji koja sledi.

Postoji nekoliko mogužih uzroka nervoze pre radne nedelje.

foto: Profimedia

Na primer, ako radite posao koji ne volite, verovatno ćete osetiti nervozu nedeljom. Teško je motivisati se i boraviti tamo gde ne želite da budete. Ljudi kojima odlazak na posao tako teško pada da se osećaju anksiozno, bi možda trebalo da razmisle o promeni radnog mesta.

Za neke ljude, nedelja je podsetnik na sve što nisu uspeli da urade u nedelji koja je prošla. Možda ih proganja osećaj da kaskaju za obavezama koje imaju i zbog toga se osećaju razočarano.



Umor od rutine još je jedan od uzroka nedeljne depresije. Nove avanture stimulišu naš mozak dok rutina vremenom počinje da nas umara. Nedeljom se često pripremamo za još jedan ulazak u staru rutinu tako što, na primer, peglamo odeću za sutra ili planiramo obroke za posao i školu.

foto: Shutterstock

Neki ljudi navode da ih do nedeljnog neraspoloženja dovede osećaj da su protraćili vreme tokom vikenda. Umesto da su bili aktivni, pripremili se za obaveze koje slede sledeće nedelje, izgubili su dosta vremena radeći neke druge stvari ili u lenčarenju.



Kako se izboriti sa nedeljnom teskobom

Pokušajte sa drugačijim pogledom pogledom na svoje aktivnosti u odnosu na dane u nedelji. Nemojte na radnu nedelju da gledate kao na vreme puno obaveza, a vikend kao jedinu priliku za uživanje i zabavu.

Pokušajte da i radnim danima provodite vreme uživajući, idite na večeru sa prijateljima, pogledajte neki dobar film ili se častite dobrom večerom s ljudima koje volite. Cenite i to vreme, ispunite ga nečim korisnim kako vam više ne bi predstavljalo samo obaveze.

foto: Profimedia

