KAKO DA ŽENA SREDI HORMONE HRANOM: Ostanite trudni i sačuvajte ženstvenost

Hronični stres ne zovu bez razloga "tihi ubica", jer on utiče kako na imuni sistem, tako i na naš digestivni trakt, metabolizam i hormone, piše Lepa & Srećna.

Istraživači tvrde da je uticaj stresa na balans reproduktivnih hormona proizvod evolucije. Naime, kada organizam oseti pretnju po svoj opstanak, mogućnost za začeće i reprodukciju postaje manje važno.

Kada je telo u ravnoteži i ne oseća nikakve "pretnje", normalno radi osovina "hipotalamus - hipofiza - nadbubrežna žlezda".

Međutim, kada je telo pod stresom, reproduktivne funkcije su potisnute, pa dolazi do gubitka menstruacije, smanjenja seksualne želje kao i povećane gojaznosti.

Kako stres utiče na seksualne hormone?

1. Kortizol podstiče povećanje telesnih masnoća, nivo šećera počinje da varira i dolazi do insulinske rezistencije. Estrogen postaje dominantan a drugi hormoni potisnuti.

2. Kod muškaraca, stres smanjuje testosteron odnosno dolazi do njegove aromatizacije, pa se javlja više ženskih hormona. Kod žena, dolazi do suprotnog delovanja, pa je estrogen sve siromašniji.

3. Pod hroničnim stresom, žena kao da prelazi u "androgeni" način funkcionisanja - gubi ženstvenost. Ugrožen je menstrualni ciklus i ritam plodnosti.

Kada dođe do pojačanog stvaranja hormona DHEA, posledica su hormonalne akne, ali i maljavost, kao i neplodnost. Da biste vratili ravnotežu hormona, jedan od prirodnih načina je prilagođavanje ishrane. Veoma je važno da telu obezbedite veliku količinu vitamina C, tokom čitavog dana. On će pomoći rad nadbubrežnih žlezda i odgovarajuću proizvodnju kortizola.

Olakšajte organizmu borbu sa stresom i uvrstite u ishranu pečurke, korenasto povrće i adaptogene biljke kakve su ženšen i zlatni koren.

Pomozite jetri rad redovnim korišćenjem zelenog lisnatog povrća, a naročito gorkastih poput rukole i maslačka.

Regulišite višak estrogena kupusnjačama - jedite brokoli, kupus i karfiol što češće.

Oslobađajte se stresa kroz meditaciju i druge tehnike opuštanja, primenjujte lake vežbe kao što su joga, šetnja i istezanje.

SA SAJTA LEPA & SREĆNA PROČITAJTE JOŠ:

HORMONI ĆE SE SMIRITI AKO OVO RADITE SVAKOG JUTRA

STARITE PRE VREMENA AKO NEMATE DOVOLJNO OVIH HORMONA: 6 supstanci koje obnavljaju mladost i popravljaju raspoloženje

VISOK KRVNI PRITISAK I PRIRODNI LEKOVI: jedna čaša ovog soka dnevno obara hipertenziju i produžava život

Kurir