NE PROPUSTITE: Svetski omiljene mirisne muške i ženske note sada na VELIKOM SNIŽENJU od čak 60 odsto!

Parfem: nevidljiv, opojan, utiče na naše raspoloženje i samouverenost, odraz je vlastitog stanja duha i tela. Daje završni dodir eleganciji uz nevidljivi dodatak koji upotpunjava muškarca i ličnost žene. Iskoristite ovaj neverovatni popust i naručite željeni parfem sa čak 60% popusta!

TIP TOP Girl je parfem koji reflektuje multidimenznionalne stavove moderne žene. Moćan je koliko i senzualan, u smeloj kombinaciji tamnih i svetlih elemenata. Za ženu koja zna kada je dobro biti loš. Predstavlja inovativnu i opojnu kombinaciju tuberoze i prženih bobica tonke, koja predstavlja dualnost karaktera. Cvetni val belog Sambač jasmina i tuberoze stavljen je u kontrast sa misterioznim i dubokim notama tonke i kakaoa.

Gornje note: kafa Srednje note: jasmin, tuberoza Donje note: pržena tonka, kakao

*Podseća na GOOD GIRL by Carolina Herera.

Tip Top Girl naručite OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 ili 064/866 00 55 po ceni od samo 796 rsd, svakog radnog dana od 9 do 17h.

Love your life ili “Voli svoj život” parfem inspirisan je idejom prirodne i jednostavne lepote, slobode od društvenih normi i izbora lične vizije sreće. Crna ribizla, praline, vanila, iris i jasmin neki su od sastojaka ovog mirisa koji slavi jednostavnost, lepotu i život.

Gornje note: crna ribizla, kruška Srednje note: iris, narandža, jasmin Donje note: tonka, pralina, pačuli, vanila *Podseća na LA VIE EST BELLE by Lancome.

Silver night parfem očaravajuć je i čulan za svaku ženu koja je samouverena, a ipak ženstvena, senzualna i glamurozna.

Gornje note: juzu, nar Srednje note: božur, magnolija Donje note: mošus. *Podseća na BRIGHT CRYSTAL by Versace.

Parfem C OPPORTUNITY je svež, cvetan i poletan, suncem okupan, pravi prolećni miris! Veoma nežan a opet senzualan, otvara se notama dunje i grejpa, u srcu su zumbul i jasmin, dok u osnovi ostaju amber, kedar, beli mošus i iris. Spada u cvetno voćnu grupu mirisa. Gornja nota:grejpfrut, dunja Srednja nota:jasmin, zumbul Bazna nota:mošus, iris, kedar, amber *Podseća na CHANCE EAU TENDRE by Chanel.

Muški miris INVINCIBLE koji predstavlja svežu sportsku kreaciju, započinje svežim grejpom i morskim akordom koji vode do aromatičnog srca lovorovog lista i jasmina, a zatim do drvene baze guaiac drveta, pačulija, hrastove mahovine i ambergrisa. Gornje note: grejpfrut, morske note, mandarina Srednje note: lovor, jasmin Donje note: drvo Guaiac, mahovina, pačuli, ambergris *Podseća na INVICTUS by Paco Rabbane.

* Sva pakovanja su od 50 ml.

