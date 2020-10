UREDNA STOPALA BEZ ZADEBLJANJA: Evo kako da efikasno i jednostavno sredite pete za manje od 10 minuta!

Zatvorena obuća koja se sada nosi „zarobljava“ stopala i čini da ona pre ogrube i izgube na mekoći. Em što sigurno ne želite da vam ceo ovaj zimski period stopala budu nesređena, što zbog sebe samih, što zbog partnera, em što ni ne biste posle na kraj mogli da izađete sa zapuštenom kožom kada dođe lepo vreme. Pogledajte OVDE kako da ih sredite brzo, lako, a da pritom ne ostavite iza sebe nered.

Ovo je svima dosadan „posao“ jer iziskuje dugo tretiranje kako bi koža omekšala i plus što se tokom ovog procesa toliko digne prašina (to su, zapravo, čestice vaše kože), a posle morate da trošite vreme na sređivanje kupatila, a o tome da ovo radite na fotelji ili krevetu gde vam je najudobnije ne smete ni da pomišljate. To više nije slučaj, jer sada postoji turpija sa vakuumom koja uvlači u sebe svu prašinu za vreme tretiranja peta – PEDI VAC!

PEDI VAC je turpija za pete koja će srediti vaša stopala za samo par minuta turpijanja, a nećete morati ni da „omekšavate“ noge, ni da čekate termine u salonu, ni da trošite gomilu novca – tretman možete uraditi kad god vama odgovara i to u svojoj kući, potpuno samostalno!

***Pedi Vac čini vaše pete savršeno mekim, jer otklanja sve mrtve ćelije kože. Sada ga OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 možete kupiti po PROMO CENI od 1.690 rsd!***

foto: Promo

Pedi Vac ima vakuum koji svu kožu koju skine uvlači u mini „kanticu“ koji je nakon svakog tretmana potrebno isprazniti. Tako nećete morati da udišete mrtve ćelije kože dok turpijate pete, niti ćete nakon što završite morati da čistite. Samim tim niste ograničeni samo na kupatilo, već tretman možete raditi bilo gde.

foto: Promo

Foto: Promo

