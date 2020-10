PRLJAVŠTINA U CEVIMA I NEPRIJATNI MIRISI: Šta najbolje ubija nečistoće iz odvoda (dlake, ostatke hrane i ostalo)?

Tokom ovog jesenjeg perioda kada je napolju vlaga i kiša češće pada nego inače, iz slivnika znaju da se šire neprijatni mirisi sa kojima se teško izlazi na kraj. Oni su posledica najrazličitijih vrsta nečistoća u cevima koje je neophodno „ubiti“ kako ne biste bili primorani da svakodnevno udišete „mirise“ koje ne želite – pogledajte OVDE najlakši način da to rešite.

Probali ste sa sirćetom, sodom bikarbonom, brojnim i skupim i jeftinim sredstvima i ništa nije uspelo da otpuši do kraja ni sudoperu, ni lavabo, ni kadu. Postoji jedno super sredstvo koje razlaže nečistoće na toliko sitne čestice da one odlaze sa vodom sipanom za njim bez zapušenja i drugih neželjenih pojava. „Čarobni“ prah za odvode je toliko efikasan, da ćete sa njim otpušiti postojeća zapušenja, a nakon toga ćete moći da održavate slivnike njim i sprečite da do toga uopšte dođe.

Znate li koliko vam je praha dovoljno za čišćenje? Samo jedan čep, što je oko 40ak grama! A jedna bočica ima 268g! OVDE se u pakovanju za samo 1.490 rsd dobijaju čak 2 bočice , a po istoj ceni možete poručiti i telefonom na 011/6 888 999.

foto: Promo

I dok neka slična sredstava možete koristiti samo u lavabou ili samo u kadi ili samo za wc šolju, ovaj prah možete koristiti gde god i biti sigurni da će ne samo uspešno očistiti cevi, već i da ih neće oštetiti svojom jačinom.

Podjednako lako rešava odvode od prljavština poput nagomilanih kozmetičkih proizvoda, opale kose, kamenca, ostataka hrane i drugih nečistoća.

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku – poručite OVDE prah za odvode po super ceni od 1.490 rsd ili pozivom na 011/6 888 999.

foto: Promo

Kurir