DEVOJKA POKAZALA KAKO KIDA ALUMINIJUMSKU FOLIJU I SVE ODUŠEVILA! Otkrila u čemu je trik!

Saveti i trikovi sa TikToka su nekad veoma korisni. Uštedite koji dinar, nađete nov i zanimljiv recept, a ponekad saznate nešto novo. Ovog puta TikTokerka nam je pokazala kako na bolji način cepati aluminijumsku foliju.

foto: Printscreen/TikTok

Naime, kada kupite novu aluminijsku foliju, videćete da kutija u kojoj dolazi ima oštriju ivicu koja pomaže da se precizno otkine potrebna količina folije. ,Međutim, problem nastaje onda kada se folija povuče preko te ivice da se nikd ne pokida kako treba i da malo parče završi u u ruci. Jednostavno, nikad se otkine kako treba.

Jedna korisnica TikToka otkrila je u snimku kako otkinuti foliju po baš željenim dimenzijama. Video je postao viralan i sakupio neverovatnih 1.000.000 pregleda na ovoj društvenoj mreži. Ona prvo pokazuje staru metodu, a zatim ponovno kreće da izvlači tačnu dužinu folije koju želi da uzme. To radi preko oštrije ivice kutije, sve vreme motajući rolnu folije unazad i tako dobije tačno onoliko folije koliko je htela. Na snimku se vidi da je dobila savršeno parče folije.

foto: Printscreen/TikTok

Ljudi su se oduševili ovom metodom. "Odmah sam to pokušao i deluje", "Odličan savet", "Ovo će mi promeniti život", "Kako to nikad pre nisam skontao", "Dakle, sve vreme sam to radila pogrešno", samo su neki od komentara.

