SAZNALA SAM U ISTO VREME DA ME DEČKO VARA I DA SAM TRUDNA! DEVOJKA UTUČENA: Da li ću morati da naviknem na AFERE?!

Trudnica koja je otkrila da je dečko vara ne zna šta da radi, pa se obratila Deidre Sanders, savetnici za s*ks i veze.

“Ne mogu zamisliti život bez svog dečka, ali on neće prestati da me vara, Možda ću se morati da se naviknem na to", napisala je na početku svog pisma.

U vezi su od njihove 17. godine, a sada imaju 25, odnosno 26 godina. Devojka je zatrudnela pre godinu dana, ali doživela je spontani pobačaj u trećem mesecu trudnoće. Ubrzo nakon toga raskinuli su zbog stresa. Uprkos svemu, nekoliko nedelja kasnije su se pomirili.

foto: Profimedia

"Pre mesec dana dobila sam poruku od devojke koju nisam prepoznala. Tvrdila je da je u vezi s mojim dečkom od našeg prvog raskida i ima poruke kojima to može da do kaže. Odlučila je da mi kaže sada jer je moje ime iskočilo na njegovom telefonu. Pre toga nije znala ni da postojim. Da sve bude još gore, otkrila sam da sam ponovno trudna", napisala je ona.

Savetnica joj je poručila da joj je žao što joj se dečko tako ponaša, posebno tokom tako posebnog razdoblja.

"Budi iskrena. Reci mu za bebu i da znaš da te vara. Pitaj ga šta nedostaje u vašoj vezi i zbog čega mu uvek luta pogled", poručila je devojci. Dodaje kako će joj trebati vremena da ponovno stekne poverenje u njega, a nije na odmet da krenu na savetovanje za parove ako odluče da ostanu zajedno.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/Net.hr

