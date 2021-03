MUŠKARAC OPTUŽIO DEVOJKU DA GA VARA, A ISTINA JE TOTALNO DRUGAČIJA: Svake noći se iskradala iz kuće, ali nije imala AFERU

Jedna korisnica tvrdi da je dečko raskinuo s njom nakon što ju je optužio za prevaru, no ona tvrdi da ga nije varala, već nešto drugo.

Naime, iskradala se iz kuće i odlazila po piletinu u brznoj hrani i to je tajila dečku veganu, no on joj ne veruje.

Objasnila je da su u vezi bili tri godine i živeli zajedno. Kada su se uselili zajedno odlučila je da postane veganka, baš poput njega. No, poslednjih meseci nije se mogla odupreti ukusu pohovane piletine. Nije htela da razočara svog partnera pa je iza njegovih leđa posećivala brzu hranu i jela pileće medaljone. Činila je to barem dvaput nedeljno i izmišljala razne izgovore, a kupila bi nekoliko stvarčica u supermarketu kako bi imala alibi.

foto: Profimedia

"Mesecima sam to radila, ali postao je sumnjičav. Juče je pukao i optužio me za varanje jer često odlazim od kuće i ne dam mu da ide sa mnom. Sve sam mu priznala, ali ne veruje mi. Nikad nisam mislila da ćemo prekinuti zbog ovakve gluposti", objasnila je.

Iako je neutešna devojka tražila pomoć drugih korisnika, oni nisu skrivali koliko im je ova situacija urnebesna.

foto: Profimedia

"Umirem od smeha, ali shvatam njegovu sumnju", "On vidi kako mu se devojka iskrada iz kuće u kasne sate, odbija da on ide s njom i vrati se za nekoliko sati. Naravno da ne izgleda dobro", "Ne znam zašto mu jednostavno nisi rekla da ideš po pileće medaljone", "Ako si platila karticom, pokaži mu to na bankovnoj aplikaciji, tako ćeš sve dokazati", pisali su.

No, bilo je onih koji misle da razlog prekida nije "glupost", već da je opravdan jer je dečku lagala i skrivala nešto o sebi.

