IMA 30 I SEĆA SE KADA JE DEČKU REKLA DA JE NEVINA! Njegov odgovor ju je ostavio u ŠOKU, menjala je BOJE kada je čula šta je REKAO!

Opsednutost institucijom nevinosti toliko je ukorenjena u društvu da je ne primećujemo i toliko je "normalna" da je uopšte ne propitujemo. A postavlja se pitanje da li žene lažu o broju muškaraca sa kojima su spavale da bi bile prihvatljivije drugom muškarcu?

Dok se momci tog pritiska otarase čim to "odrade" prvi put, za devojke je situacija ipak nešto drugačija. Žene, naime, moraju biti oprezne da se ne "zaigraju" previše i ne dobiju epitet "lake". Žensko devičanstvo se često dovodi u korelaciju sa ličnom vrednošću žene premda seksualnost nema apsolutno nikakve veze sa nečijim moralnim vrednostima. Koliko je neko se*sualno aktivan ili nije, isključivo je njegova stvar i rezultat odluke šta će sa svojim telom.

foto: Profimedia

Pitanja poput onih "sa koliko si tipova bila pre mene?" čine se kao uobičajeno ispipavanje terena, a žene često odbijaju iskreno odgovoriti. Zašto? Zato što je društvu očigledno i dalje važno koliko je žena seksualno aktivno i zato što se zbog "previše" aktivnosti redovno žigosuju.

A da li je stvarno važno sa koliko tipova si spavala pre onog "pravog"? Devojkama, očigledno ne, ali muškarcima itekako jeste!

- Sećam se razgovora iz jednog kafića, koji sam slučajno čula. Mislim da je dejting bio u pitanju. Dečko je pitao devojku koja je sedela preko puta njega "sa koliko njih si spavala?", posle dramske pauze, on je dodao "ma onako pitam, evo reći ću i ja tebi sa koliko sam spavao", nakon par minuta insistiranja da mu kaže, devojka je na kraju rekla "sa šestoricom". Lik ju je pogledao ispod oka i dodao "gde je šest, tu je i sedam, dobro pa nije dvocifren broj". Kako je razgovor dalje tekao, ne sećam se, ali se sećam se da su zajedno izašli iz kafića, a šta je dalje bilo i da li je stvarno bio sedmi ili ne, možemo samo da pretpostvaim

A da li devičanstvno određuje ženinu vrednost obrnuto proporcionalno tome sa koliko je muškaraca imala seksualne odnose? Apsolutno ne.

Isidora, devojka koja ima 30 godina podelila je svoj prvi put, ali i to da li je spavala sa drugim muškarcima posle onog prvog.

foto: Profimedia

- Tačno se sećam te scene kada sam mu rekla da sam nevina. Tako mi je povredio kada mi je rekao "ajde probaj da spavaš sa nekim drugim, pa kad to uradiš, vrati se meni. Ne mogu ja to, ta krv i tvoje stani, polako, ne..". Mislim da sam promenila boju lica kad sam to čula. Da skratim priču, bio mi je upravo taj dečko prvi. Da me neko pita da li se kajem što sam to uradila sa njim, ne znam šta bih rekla. Volela sam ga. Pa sam sam taj čin i uradila iz ljubavi. Što ne bih rekla da je bilo i sa njegove strane. Iskoristio mi je. Bio je grub i uopšte ga nije zanimalo da li mi prija. Ostali smo možda jos nedelju dana zajedno, ali nismo spavali više. Posle njega nisam ni sa kim imala seksualni odnos, jer se jednostavno plašim. Možda mi samo treba vremena, pošto je od tog "nesrećnog prvog puta" prošlo svega par meseci - objašnjava Isodora.

- Sad bih spavao sa devicom samo iz ljubavi. Da se stvarno zaljubim, jedino tako bih mogao. Ovako, ako bih trebalo da je "iskoritim" na jedno veče, stvarno ne bih mogao - kaže Marko, 32 godine.

- Ja sam ostavio devojku kada sam saznao da je nevina. Ma ja stvarno ne mogu sa njom da prolazim kroz taj "prvi put". Uvek su me zanimale "iskusne" devojke - priča Pavle, 30 godina.

- Tad sam imao punih 29 godina, svi drugi, bili su srećnije ruke od mene. Ali, ne žalim se, što bi rekao narod "pravda je spora, ali dostižna". Pa je red bio i da ja ugrabim jednu svoju. Kada se to desilo bio sam na sedmom nebu, ajde što je meni bio prvi put, nego je i ona bila nevina. Osećao sam se kao pravi car - objašnjava Nikša.

- Kroz ćaskanje sa ovim drugarima, ali i ostalim tipovima, shvatila sam da svi imaju nešto zajedničko. Koliko god želeli nevinu devojku ili ne, bitno im je da devojka nije spavala sa mnogo likova. Mada, moram dodati da isto toliko koliko žele da budu sa devojkom koja je spavala sa jednim, žele i iskusne devojke, da znaju kako da se "ponašaju" u krevetu.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Blic Žena/M.M.