IZUZETNA PONUDA ZA LETOVANJE U BELEKU: 50% popusta za rezervacije određenih termina do kraja maja

Razmakli su se oblaci, nakon dugog čekanja, stiglo nam je sunce i podsetilo nas kako te priželjkivane visoke temperature odmah bude želju za letovanjem. Na sreću, sada je pravi trenutak da se odlučite za rezervaciju turističkog aranžmana. Izuzetna ponuda stiže za jedan izuzetan hotel u Beleku. Za rezervacije do kraja meseca maja, možete iskoristiti čak 50% popusta za letovanje sa polaskom do 06. jula, a u pitanju je Spice & Spa Hotel 5* .

foto: 1Atravel

Spice & Spa Hotel 5* se nalazi svega 2km od centra Beleka, na oko 40km udaljenosti od centra Antalije i 35km od aerodroma u Antaliji. U pitanju je prostran resort, čije spoljno i unutrašnje uređenje odiše orijentalnim stilom. Poseduje svoju, 270m dugu peščanu plažu, na kojoj je besplatno korišćenje suncobrana i ležaljki.

foto: 1Atravel

Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, po principu samoposluživanja i izbora više jela u glavnom restoranu. Koncept obuhvata glavne obroke – doručak, ručak i večeru, ali i kasni doručak, noćni bife i noćne užine. Osim toga, skoro u svako doba je negde u hotelu, na raspolaganju zanimljiv zalogaj, bilo da je to sladoled ili palačinka, kao i bezalkoholna i alkoholna pića domaće proizvodnje. Pored glavnog restorana, hotel nudi jedan VIP restoran i četiri a la carte restorana (italijanski, turski, azijski i riblji). Tu je i nekoliko barova i jedna poslastičarnica.

foto: 1Atravel

Ljubiteljima dobrog zalogaja, dakle neće manjkati novih iskustava i uživanja, na letovanju u ovom hotelu, ali još jedna važna grupa, ako ne i najvažnija, biće izuzetno zadovoljna odmorom u Spice & Spa Hotel 5* . Mališani će se radovati akva parku, dečijem bazenu na otovrenom (a postoji i jedan zatvoreni za najmlađe), druženju sa drugom decom u dečijem klubu i na gralištu. Za decu je osmišljen i poseban meni u okviru glavnog restorana. Svi znamo da deca ipak najviše vole da se zabave sa roditeljima, a bilo bi nezamislivo da jedan ovakav resort ne nudi animacije za zajedničko druženje, pa su tu brojni sportski tereni, sportske aktivnosti, živa muzika… Sasvim sigurno će najviše smeha i uzbuđenja biti na toboganima akva parka, kojih je čak 7.

foto: 1Atravel

Kad se dobro umore, roditelji mogu iskoristiti čari Spa centra, relaksirati se u sauni ili đakuziju, i na taj način zaokružiti uslugu Spice & Spa Hotel 5* i uveriti se koliko je sve u ovom hotelu sjajno.

foto: 1Atravel

Ovim putem vas i pozivamo da iskoristite neverevotne popuste za rezervacije napravljene do 31.05. za pojedine hotele u Turskoj. Čak 50% su niže cene za aranžmane za hotel Transatlantik Hotel & Spa 5* u Kemeru, do 19.06 i 45% popusta za hotel Sundance Resort 5* u Bodrumu, takođe za rezervacije napravljene do 31.05. U našoj ponudi su još i aranžmani za Hurgadu i Šarm El Šeik .

foto: 1Atravel

Za koju god destinaciju da se odlučite, rezervaciju možete napraviti i online putem našeg sajta, kao i telefonski putem call centra gde će vam se na broj 011 655 78 00 ljubazne kolege javiti i dati sve potrebne informacije.