GUBITAK KUĆNOG LJUBIMCA: Pustite da vreme odradi svoje

Ne nabavljajte novu životinju sve dok ne prebolite gubitak stare

Kad imate kućnog ljubimca i s njim provedete mnogo vremena, emotivno se vežete i posmatrate ga kao člana porodice. Zato je svakom vlasniku veoma teško da se izbori sa gubitkom mezimca i to je izuzetno neprijatno iskustvo koje uzrokuje ogromnu tugu i bol. Ovo stanje je potpuno normalno, ali kako biste lakše prebrodili taj period, potrebna vam je podrška bliskih ljudi i razgovor s nekim ko će vas saslušati i razumeti. Osećaj tuge i bola s vremenom će proći, a vi ćete se navići na činjenicu da ljubimca više nema (ali ćete uspomenu na njega čuvati zauvek). Ako poželite novog ljubimca, morate biti spremni na ponovni gubitak, a ako niste spremni da još jednom prođete kroz svu tu bol, bolje ga ne nabavljajte!

Šta reći deci Postoji još jedno pitanje koje se nameće u ovakvoj situaciji, a to je kako objasniti deci da je ljubimac uginuo. Greška koju roditelji često prave (naročito ako je mala životinja u pitanju) jeste da ga zamene novim, misleći da dete to neće primetiti. Ne potcenjujte najmlađe, jer im ne možete podvaliti novu životinju! Pre ili kasnije shvatiće da to nije njihov mezimac, koliko god bili mali. Pronađite pravi trenutak, pažljivo i biranim rečima im saopštite tužnu vest i usput objasnite kako funkcioniše životinjski svet.

Kad je vreme za novog mezimca Tek onda kad ste sto odsto sigurni da ste prežalili starog. Zašto? Zato što životinje isto imaju osećanja i biće tužne ako ste i vi tužni. Nova životinja treba da bude novi početak, a ne zamena za gubitak stare.

