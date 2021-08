POZNATA GLUMICA ŠOKIRALA IZJAVOM: Dojim NEPREKIDNO već 7 godina, teško je, hoću svoje TELO nazad!

Glumica Tereza Palmer trenutno je trudna sa svojim četvrtim detetom, a nedavno je na Instagramu otkrila da svoju decu još uvek doji.

Prvo dete rodila je 2014. godine i od tada neprekidno doji.

"Danas je 2728. dan kako dojim. Počela sam 17. februara 2014. kad sam rodila svog prvog sina. Dojila sam ga dok sam bila trudna sa drugim sinom, a onda sam ih godinu dana dojila u paru. Drugog sina sam nastavila da dojim kroz treću trudnoću, a onda sam njega i kćerkicu dojila u paru. Tokom ove trudnoće još uvek dojim trećeg sina, a uskoro će biti treći put da dojim u paru", piše ona.

"Ima dana kad mi je to teško, umorna sam i želim svoje telo natrag, a drugim danima osećam duboku zahvalnost za to iskustvo. Imala sam privilegiju da izaberem dojenje, što nema svako. Nekima je lakše nego drugima. Znam mnogo žena koje su pokušale dojiti, ali nisu mogle. Žene ne bi trebalo osuđivati prema tome kako hrane svoju decu. Prije dve godine su me muškarac i žena napali jer sam svoju šest nedelja staru kćerkicu dojila na klupi u parku. Da se to dogodilo kad sam tek postala mama, to bi me jako potreslo. Nadam se da druge žene, koje su odlučile dojiti i imaju tu priliku, to mogu raditi bez straha od osude. Teško mi je da poveujem da rasprava o tome i dalje traje", napisala je.

Teresa sa svojim suprugom Markom Veberom ima troje djece, sinčiće Bodija Rejna (7) i Foresta Sejdža (4.5) i ćerku Poet Lejk (2), a uskoro im stiže i četvrta beba. Glumica na Instagramu često deli porodične fotografije i one na kojima doji svoju decu.

