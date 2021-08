BILA SAM VEOMA MLADA KADA SAM SVOJ ŽIVOT PREDALA DIZNIJU: Selena Gomez otvoreno o sebi i tome da nije znala šta radi

Američka pevačica i glumica Selena Gomez (29) je tokom promocije nove serije "Only Murders in the Building" priznala kako joj je ovo prvi zreliji rad, pa se prisetila svojih početaka na Dizniju.

foto: Profimedia

- Vrlo mlada sam svoj život dala Dizniju i nisam znala šta radim - rekla je Selena, a prenosi Page Six.

Gomez je priznala da se ponašala baš kao dete dok je radila na Diznijevoj seriji "Wizards of Waverly Place".

- Samo sam trčkarala okolo po setu - rekla je pjevačica.

U novoj seriji igra sa slavnim komičarima, Stivom Martinom (75) i Martinom Šortom (71). Priznaje da je ulogu prihvatila zbog zrelosti lika kog igra.

- Zaista je lepo vratiti se na televiziju i lepo je glumiti moje stvarne godine, što se nikada ne događa - rekla je Gomez.

- Ne znam jesam li dobra glumica. Ja samo radim svoj posao - zaključuje Selena.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

