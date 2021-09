SARA JE ROĐENA BEZ RUKU, ALI TO JOJ NIJE UTICALO NA ŽIVOT: Sve radi nogama, a uspela je i da ostvari VELIKI ŽELJU! (FOTO)

Sara Talbi (39) iz Brisela rodila se bez obe ruke.

Lekari nikada nisu našli odgovor na pitanje zašto, a Sara sada na društvenim mrežama pokazuje kako je to nije sprečilo ni u jednoj aktivnosti.

Sara nogama čisti povrće, kuva, vežba, hrani dete, kupa se i pere kosu. Ona kaže da se kao devojčica nije osećala drugačije od ostale dece.

- Naravno, vršnjaci su pitali zašto nemam ruke, ali meni nije bilo čudno to što nemam ruke. Odrastala sam misleći da sigurno po celom svetu ima ljudi poput mene, samo se ne poznajemo - kaže ona.

Sara je 2018. godine postala mama devojčice po imenu Lili.

Kaže da joj je to najlepše iskustvo u životu, iako, očekivano, nije išlo glatko.

- Mislim da je svim ženama teško kada postanu majke. To je ogromna promena i odgovornost. Trebalo mi je vremena da se priviknem na to da sam sada ja odgovorna za još jedan život. Tri godine kasnije, osećam se sjajno - kaže.

- I moja ćerka se sjajno privikla na sve. Recimo, kada idemo ulicom, ona me drži za rukav isto kao što bi i za ruku. Mnogo mi je smešno, jer kada hoće da ode da vidi nešto, povuče me za rukav i pita me da ode tamo. Još uvek ne shvata da ja ne mogu da je sprečim u tome da ode - kaže.

Bonus video:

