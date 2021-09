NJEGOV STOMAK UBIJA SVAKU STRAST U MENI: Žene otkrile šta misle o muškarcima koji se ZAPUSTE I UGOJE nakon venčanja! (ANKETA)

Na mreži "Whisper" žene iz celog sveta pokrenule su raspravu o promeni fizičkog izgleda partnera nakon sklapanja braka. Neke su to hvalile, ali bilo je i onih koje se nisu suzdržavale od brutalnih komentara i ispričale kako je partnerovo zapuštanje i gomilanje kilograma uticalo na njihov odnos, i emotivni i onaj u spavaćoj sobi.

Jedna od anonimnih korisnica rekla je da joj je neprijatno da kaže partneru da se ugojio, a nije joj baš svejedno zbog toga jer ona trenira i živi zdravo.

"Pokušavam nekako da ga nagovorim da mi se pridruži u vežbanju nadajući se da će tako izgubiti koji kilogram."

Suprotno od nje razmišljanje je sedeće korisnice koja kaže:

"Meni je je super s*ksi to što se moj partner ugojio, ali ne mogu to da mu kažem, jer on ne voli svoj trenutni izgled."

"Ne smetaju mi kilogrami, pojednako mi je privlačan", kaže još jedna.

"Deblji je nego pre. Iako ga volim, njegov veliki stomak ubija svaku strast i uzbuđenje u meni. Jako utiče na naš s*ksualni život", komentarisala je jedna žena sa kojom su se mnoge složile.

"Da, nije ni meni moj privlačan kao pre, jer je bucmast."

"Osećam se kao da sam loša osoba zato što sam razočarana time što se moj partner udebljao."

Još jedna žena je napisala da se užasava partnerovih kilograma jer ne prestaju da se gomilaju, prenosi "Daily Mail".

Kurir.rs/A.A./24sata.hr

