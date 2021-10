OSEĆALA SAM SE LOŠE U SOPSTVENOJ KOŽI: Smršala sam 32 kg na ovaj prirodan način i sada ponovo uživam u životu!

U aprilu 2019, K. Milić odlučila je da smrša nakon što je neuspešno pokušala da obuče više komada iz svog garderobera i zaključila da ne prepoznaje ko je žena koja je gleda iz ogledala.

„Jednog jutra sam se probudila, pogledala u ogledalo i plakala neko vreme, a onda rekla sebi da se saberem“, rekla je.

K. kaže da nikada nije bila neka plačljivica i da se retko kad dugo zadržavala na nekim osećanjima.

“Uvek sam bila osoba od akcije. Pokret mi je davao osećaj da sam živa, da postojim i vredim.”

Međutim, nakon porođaja, to se umnogome promenilo. K. kaže kako se njena dnevna rutina svela na brigu o detetu i namirivanje njegovih potreba, a da je na sebe potpuno zaboravila.

“Sramota me je i da priznam, ali dešavalo se nekada da se i po dva ili tri dana ne istuširam. Osećala sam se grozno, bezvredno i svaka akcija mi je unapred delovala uzaludno. ”

“U toj iscrpljujućoj svakodnevici gde se vreme meri dremkama i podojima, nisam imala snage ni volje da vežbam iako sam ranije tu crpela pozitivnu energiju. “

Godinu dana nakon rođenja deteta, K. je imala 27 kg viška i manjak energije i samopouzdanja.

Sve se promenilo kada je nekih godinu dana nakon porođaja otišla sa bivšom koleginicom na kafu.

“Uhvatila sam sebe kako je gledam čežnjivo i ljubomorno. Zavidela sam joj na njenoj savršeno ispeglanoj garderobi bez ijedne fleke, na perfektnoj frizuri i šminki, na blistavom tenu koji duguje mirnoj i prospavanoj noći i podsetila me je na moj život i posao pre deteta. Onda, da sve bude još gore, počela je da me grize savest jer sam pomislila da sam loša majka jer ne uživam dovoljno u materinstvu, već čeznem za vremenom kada sam bila slobodna. Kada je moje telo bilo samo moje i moje vreme samo moje.

Došla sam kući osećajući se potpuno skrhano. Uzela sam telefon i krenula da krstarim internetom u nadi da ću naići na neki sadržaj koji će me oraspoložiti i učiniti da se ponovo osećam dobro.

U tom trenutku sam na internetu naišla na reklamu za biljne kapi GreenFit i pomislila kako je to možda ona početna varnica koja će pokrenuti ceo proces mršavljenja i vratiti mi osećaj samopoštovanja i lične vrednosti.

Odmah sam poručila set GreenFit biljnih kapi i počela da ih pijem prema uputstvu sa kutije. Prvo što sam primetila je da češće idem u toalet, da su mi kapi značajno ubrzale metabolizam i regulisale probavu. Takođe, primetila sam da sam češće žedna i da više mokrim što sam povezala sa indikacijom da kapi pospešuju eliminaciju suvišne tečnost. To me je jako obradovalo jer sam imala dosta celulita i nakupljene vode, pogotovu u nogama i to mi je bio siguran znak da kapi deluju.

A kada sam posle dve nedelje stala na kućnu vagu, ona je pokazivala trijumfalnih 6 kg manje!”

Kada je prvi put počela da gubi na težini, to je bilo nakon mesec dana korišćenja GreenFit biljnih kapi, K. je uplatila mesec dana teretane. Videla je veliki napredak nakon samo jednog meseca i nastavila još nekoliko pre nego što je počela da radi sama kod kuće, sve vreme pijući kapi uz povremene kraće pauze.

Na kraju, 21 mesec kasnije, izgubila je skoro 32 kilograma.

„Od tada sam se ugojila oko 5-6 kilograma, ali pokušavam da se ne fokusiram na vagu... Bitno mi je da se osećam dobro u svom telu i da izgledam privlačno. Neki kilogram gore ili dole, ne pravi razliku i neću da dozvolim da mi pokvari radost i olakšanje stresa koje su mi GreenFit kapi donele u životu“, rekla je K.

Green Fit biljne kapi za mršavljenje predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

DOZIRANJE I VREME TRAJANJA:

Green Fit biljne kapi uzimaju se dva puta dnevno, ujutru i uveče po 75 kapi i traju oko 10 dana. 3 bočice ovih kapi su dovoljne za mesec dana. Za najbolje rezultate vam preporučujemo da koristite Green fit biljne kapi 2 meseca u kontinuitetu (6 bočica), a na dalje po potrebi.

Cena Green Fit biljnih kapi iznosi 1.500 rsd i možete ih naručiti online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502.

Cena paketa 2+1 gratis (2 bočice kupite, treću dobijete gratis) iznosi 3.000 rsd i možete ga naručiti online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502.

* Dostava je moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

