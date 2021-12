SIJALICE ZA NOVU GODINU: Lampice u obliku Sneška i u obliku pahuljica (HIT CENA)!

Došlo je vreme za prazničnu atmosferu! A gde su novogodišnji praznici, tu su i lampice! Ove godine izaberite nešto drugačije, nešto što do sada niste imali, umesto običnih lampica – pogledajte OVDE koliko je zanimljiva ova rasveta.

Naš predlog je da ove zime svoj dom dekorišete ovim lampicama – nizom sa malenim sijaličicama u obliku Sneška Belića i nizom na kom se nalaze lampice u obliku pahuljica. Šta sve možete ukrasiti ovim lampicama:

Novogodišnju jelku Police Vrata Prozore Klubski stočić u dnevnoj sobi pa čak ih možete staviti i na pod uz ivicu sa zidom

Gde ovaj čarobni set može da se kupi? Ili poručite online OVDE ili pozovite 011/6 888 999.

foto: Promo

Jedna od najvećih prednosti ovih lampica je što nisu kao većina koja radi na struju – one rade na baterije! To znači da vas utičnica neće ograničavati da ih uključite blizu nje želeli to ili ne. Moći ćete da ih uključite gde god poželite, ali i da ih prenesete iz prostorije u prostoriju ako se za tim ukaže potreba.

foto: Promo

foto: Promo

