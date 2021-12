SA SAMO 30 GODINA IMAO JE ARITMIJU, HIPERTENZIJU I NIMALO SNAGE: Sama terapija nije delovala, OVO mu je pomoglo!

– Pre skoro 2 godine, dok sam radio u Nemačkoj, počeo sam da osećam neke tegobe koje nisam mogao da povežem ni sa čim. Hvatao me je zamor, malaksalost, preskakanje srca… Nisam znao od čega niti zbog čega se sve to dešava. Iz dana u dan mi je bilo sve gore i teže da radim, funkcionišem i razmišljam, pa sam zatražio da se vratim nazad u Srbiju kako bih mogao da završim preglede i otkrijem šta mi se to dešava. Nisam imao pojma koliko će teško biti to i uraditi. – kaže Miloš (30) iz Beograda.

– Do momenta mog dolaska, epidemija je i zvanično počela. Rad zdravstvenih službi se poremetio i prošlo je nekoliko meseci pre prvog pregleda kod specijaliste. U tom periodu mi je bilo toliko loše da sam većinu vremena proveo spavajući, bez snage ni sa detetom da se poigram. Kada sam napokon otišao na prvi pregled, uradili su mi EKG koji je bio dobar, pritisak je bio malo povišen, ali ništa zastrašujuće. Ja sam opisivao simptome, a oni me nisu razumeli jer su mi nalazi u tom momentu bili dobri. Slali su me od lekara do lekara, sa institucije na instituciju, da bih na kraju napokon završio na pregledu za Koksaki virus za koji će se ispostaviti da je prisutan. Pored Koksaki virusa dijagnostikovali su mi I povišen krvni pritisak na kraju, i na testu opterećenja srca nisam prošao dobro.

– Terapija za Koksaki virus je svedena na vitamine. Ništa drugo. 10ak različitih vitamina, određenih doza, pa tek za 6 meseci provera. Normalno, počeo sam da ih pijem odmah, ali vreme je prolazilo a meni nije bilo bolje. Tada mi je supruga rekla da je čula za Bio-Teo kapi za jačanje srca, da su na prirodnoj bazi i da ne mogu da mi škode i predložila mi da ih isprobam. Nikada nisam bio preterano zainteresovan za suplemente, ali sam se toliko loše osećao da bih probao sve. Počeo sam sa Bio-Teo kompletom br. 1 za srce i nakon nekih 15ak dana koriščenja osetio sam se bolje.

– Mogao sam bistrije da razmišljam, nisam spavao po ceo dan, srce mi nije preskakalo u toj meri I pritisak je počeo da se normalizuje. Ovo mi je dalo vetar u leđa i nastavio sam da pijem komplet do kraja, sa pojačavanjem doze, po preporuci. Kada sam stigao do 30 kapi shvatio sam da mi je jako, pa sam se konsultovao sa ljudima iz Bio-Teo centra koji su mi rekli da doziram prema svom organizmu i ostao sam na 20 kapi. Plašio sam se da to onda neće imati efekta, međutim plašio sam se bez razloga. Popio sam i drugi komplet za srce odmah posle prvog, pa napravio pauzu. Moram vam reći da osetim da mi fale kapi ako mi je pauza duža od 2 nedelje. Do sada sam popio sigurno 7 kompleta i planiram da ih pijem uvek. Za par dana imam novu kontrolu i ubeđen sam da će rezultati biti najbolji do sada.

– Pored kompleta za srce počeo sam da uzimam i Bio-Teo komplet za pluća, jer sam morao svaki deo svoj imunog sistema da podignem na zavidan nivo. Nekoliko dana nakon korišćenja kompleta za pluća počeo sam da iskašljavam šlajm za koji nisam bio ni svestan da ga ima. Ja jesam bivši pušač, ali sam mislio da se sve očistilo za tih nekoliko godina koliko ne pušim. Međutim, tek kada sam počeo da pijem komplet br. 6 shvatio sam da uopšte nisam disai punim plućima, za razliku od sada.

– Pre nekoliko meseci sam uspeo i da završim u bolnici zbog upale pluća koja je nastala zbog ovog virusa. Tražio sam supruzi da mi donese i jedan i drugi komplet kako bih mogao da ih pijem i ubrzam svoj oporavak. Lekari na odeljenju su se raspitivali kakve su to kapi koje koristim i, kada su videli njihov sastav i čuli moje utiske o njima, svi do jednog su rekli da obavezno nastavim da ih pijem jer su odlične. Ne bih mogao više da se složim! Svakome pričam o njima, preporučujem i siguran sam da vrede i preventivno da se koriste, a obavezno ako postoji neki problem. Ja ću ih piti do kraja života!

Bio-Teo komplet br. 1 za srce i kardiovaskularni sistem

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića,

Poboljšava cirkulaciju,

Čisti krvne sudove,

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima,

Reguliše holesterol i trigliceride,

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića),

Otklanja posledice infarkta,

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca,

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

foto: Promo

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br. 1 za kardiovaskularni sistem iznosi 2.880 rsd za Srbiju, 47 KM za Bosnu i Hercegovinu i 26€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502.

Biljni komplet br. 6 za pluća i disajne puteve

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta,

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajma,

Rastvara i smekšava sluz,

Pomaže kod angine, bronhitisa, kašlja, astme, upale pluća, HOBP,

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj,

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća,

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa.

foto: Promo

Komplet mogu koristiti osobe koje piju lekove, može se koristiti i preventivno (pogotovo kod pušača). Za najbolje rezultate potrebno je popiti najmanje 2 kompleta za redom, a zatim se može napraviti pauza od 2 nedelje, pa nastaviti sa sledećim kompletom.

Cena biljnog kompleta br. 6 za pluća i disajne puteve iznosi 1.920 rsd za Srbiju, 32 KM za Bosnu i Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502.

* Ukoliko imate alergijski bronhitis ili alergijsku astmu, tj. sklonosti ka alergijama na prašinu, dim, hranu itd., savetujemo vam da uz komplet br. 6 za pluća obavezno koristite i kapi br. 16 ImunoDetox o kojima detaljnije možete pročitati klikom OVDE.

Promo tekst