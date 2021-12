OVE DVE NAMIRNICE SU SMRT ZA LINIJU: Svi obožavaju ovakav doručak, ali sledi objašnjenje zašto NIJE DOBAR! (VIDEO)

Jedan od najvećih problema koje imaju i muškarci i žene, jeste stvaranje sala na stomaku.

Ovo se dešava usled nepravilne ishrane, ali naročito zbog kombinacije određene dve namirnice.

- Ovo je ubitačna kombinacija, hleb i krem. Pogledajte, dva parčeta ovog hleba ima negde oko 30 grama šećera. Ova jedna kocka ima oko pet grama, znači to je šest kocki. Pa onda, ovaj krem, 50 grama koliko ga ima ovde, ima još 30 grama šećera, to je još šest kocki. Pogledajte šta ste vi uneli, kao da ste pojeli 12 kocki šećera, 60 grama šećera. E to vam ide u celulit i u salo na stomaku i oko stomaka, to je najgora kombinacija, zato ovo izbegavajte - poručio je dr Filgud na aplikaciji TikTok.

(Kurir.rs)

