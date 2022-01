OTIŠLI SMO NA RUČAK KOD MUŽEVLJEVIH RODITELJA: Svekar je onda uzeo MOJ telefon i zgrozila sam se, ali reakcija MUŽA ŠOKIRALA

Nije lako biti snajka, pogotovo ako dođete u porodicu koja je tradicionalno drugačija od vaše.

Ovo je ispovest jedne snaje koja se nije lepo provela za praznike, a razočarala se i u supruga.

- Ja imam 29, a moj muž 30 godina. Tradicionalno smo posetili njegove roditelje za praznike, ali ovog puta došlo je do neprijatne situacije - opisuje ova devojka na forumu svoju situaciju, u nameri da sazna da li je pogrešila ona ili njen svekar, a ovo je problem koji je iznela.

foto: Profimedia

- Sedeli smo za stolom i htela sam da svima pokažem neke smešne slike na mom telefonu. Počeli su da ga dodaju jedno drugome, a onda je moj svekar uzeo telefon, pregledao te slike, pa onda počeo da vrti sve ostale slike koje imam. Nije se tu zaustavio nego je ušao i u aplikacije za dopisivanje, pa počeo da leda poruke i slike. Pobesnela sam i rekla mu da mora da traži dozvolu da bi nekom tako kopao po telefonu, na šta se on naljutio i počeo da me ispituje šta to imam tako privatno u telefonu. Zaključio je da, ukoliko ništa ne krijem, nema zbog čega da se bunim. Tada sam mu ja tražila da on meni da svoj telefon da prekopam po njemu, što je odbio - piše ova žena.

- Najgore od svega je to što je moj muž stao na stranu svog oca i ja sam sad ljuta na obojicu. Volela bih da nekako mirno porazgovaram sa svekrom i objasnim mu da je jako ružno to što je uradio i da je to nepoštovanje mene. Međutim, on je težak čovek i nikad neće da prizna da je pogrešio ili da se, daleko bilo, izvini - kaže ona.

- Svekar ti je neotesan, a muž je još gori i on još više zaslužuje da se ljutiš na njega.

- Reci mu da ti je ugrozio privatnost i ne pokušavaj da se razjašnjavaš sa njim. Ne bi mu palo na pamet da tako uzme telefon svom šefu ili nekome sličnom, to samo znači da tebe ne poštuje - pišu joj ljudi.

foto: Profimedia

kurir.rs

Bonus video:

00:36 OVO NEMA NIGDE! Snajka bacila oko na kuvara, a svekrva podržava šemu