IZGOVARA NJENO IME U SNU, A KOMŠILUK MI SE SMEJE IZA LEĐA: Svi pričaju da me vara sa BIVŠOM, a ja ne znam više šta da radim!

Neimenovana žena je rekla da su je obuzimale sumnje, ali opet želi da veruje svom mužu koji tvrdi da je voli i da je nikada ne bi prevario.

Ali sve češće ide da pomogne bivšoj ženi u bašti. Evo šta je ona napisala u svojoj ispovesti.

foto: Profimedia

"Ja imam 34 godine, a moj muž 36. U srećnom braku smo dve godine. Od bivše žene se razveo pre pet godina, ali ona živi sasvim blizu nas. Ostali su u kontaktu, godinama su slali poruke za rođendane i Božić. I sve je bilo u redu do trenutka kada ju je novi dečko napustio.

Zatim je kontaktirala mog muža i pitala ga da li može da preporuči nekoga da joj pomogne u poslovima u bašti. Njemu to ide, pa se ponudio. Rekao joj je da ne gubi vreme tražeći nekoga, da će joj pomoći.

foto: Shutterstock

Nisam bila previše zadovoljna time, ali sam mislila da će to uraditi nekoliko puta, i to je to. Ali to je postala rutina. Posećuje je bar jednom mesečno, a sada su njeni zahtevi sve češći. Prijatelj mi se poverio da sve naše komšije misle da su njih dvoje u vezi, da imaju aferu. Osim toga, većina njih misli da je glupo što sam ga pustila da joj pomogne i nastavio ovako.

Muka mi je da gledam ljude na ulici kako mi se smeju, a posebno su mi dosadili njihovi komentari tipa "Kako ti je bračni život?". Moj muž tvrdi da to radi jer mu je žao. Uporan je u izjavama da me voli i nema nameru da me zameni njom. Obećao mi je da me nikada neće prevariti, ali sam nekako ostala prezasićena njegovim objašnjenjima i obećanjima. Nedavno je čak i nazvao njeno ime u snu, prenosi The Sun.

foto: Profimedia

Savetnica za veze je prokomentarisala ceo slučaj.

"Održavanje kontakta sa bivšim oduzima energiju i fokus sa vaše veze. Da li je njihov odnos nevin ili ne, to je nepotrebno ometanje. Svakako zaslužujete da znate celu istinu o njegovim osećanjima prema bivšoj ženi i o tome kako on vidi budućnost sa vama. Jer ako te budućnost zaista vidi, mora da počne da vas stavlja na prvo mesto", rekla je ona.

"Razmislite malo i zapitajte se: 'Zašto sam tako spremna da verujem ovim glasinama?'. Možda mislite da razlog za sumnju i dalje postoji. Pitajte ga zašto je u snu izgovorio njeno ime, ali i imajte na umu da snovi nisu nužno povezani sa stvarnim namerama ili željama.", dodala je ona.

foto: Profimedia

