SIGNALI ZA UZBUNU: Evo kako telo poručuje da se NEZDRAVO hranite i šta treba da uradite da to promenite

Kardiolozi stalno upozoravaju da naš organizam nije napravljen tako da može da podnese puno nezdravih materija. Prepoznajte znakove da ne brinete dovoljno o organizmu

Naše telo je sofisticirani organizam koji je sposoban da procesuira energiju, očisti se od toksina i otpada, reguliše svoju temperaturu, kao i da se štiti od opasnih infekcija. Ipak, ako ga svakodnevno pretrpavate velikim količinama loše hrane, organizam će početi da se buni, pre nego što se pokvari.

Rane i posekotine dugo zarastaju

foto: Profimedia

Ako ste se ikada slučajno posekli i primeti da rana nije dugo zarasla, možda je vaša ishrana za to kriva. Ovakvim povredama je potrebno mnogo nutrijenata kako bi zarasle, u suprotnom će taj proces mnogo duže trajati. Prema rezultatima jedne studije, jasno je da je za zarastanje rana telu potrebno puno energije, proteina i mikronutrijenata. Dakle, vaša ishrana je izuzetno važna za proces oporavka.

Kosa je suva i tanka

foto: Profimedia

Folikuli dlake, takođe, je potrebno dovoljno nutrijenata kako bi pravilno funkcionisala. Prema jednoj studiji, manjak gvožđa (koji se nalazi u morskim plodovima, orašastim plodovima, mahunarkama i mesu), cinka (meso, školjke, semenke, mleko i jaja), B vitamina (koji se nalazi u piletini, čistom mesu, gljivama i smeđem pirinču), i ostalih nutrijenta poput vitamina D, A, E i folne kiseline (koja se može pronaći u zelenom povrću), može negativno uticati na sposobnost da raste zdrava kosa ili da uopće raste.

Usna šupljina

foto: Profimedia

Upaljene ili desni koje krvare, karijes signali su loše ishrane. Ako morate kod zubara zbog popravke zuba, razmislite samo koliko ste zaslađenih pića popili do danas, a isto se odnosi i na hranu. Uz to treba znati da je otok na desnima ili krvarenje desni povezano s malim unosom vitamina C u organizam. Unos ovog vitamina možete pojačati ako jedete jagode, paradajz, zeleno povrće i krompir

Znakovi starenja na koži

foto: Profimedia

Studija je pokazala da ukoliko organizmu uskratite zdravu i uravnoteženu ishranu, to će se sigurno odraziti na vaš izgled. Najbolji način da ovo sprečite (bore i opuštenu kožu) je da promenite stil života, što uključuje unos kalorija, brigu o koži i fizičku aktivnost. Pripazite i na količinu stresa, ali i na namirnice koje jedete. Potražite one koje imaju antioksidativna svojstva. Ta hrana uključuje antioksidanse poput flavonoida i vitamina A, C, D i E, omega 3 masnih kiselina i proteina. Kako biste obezbedili unos svega spomenutog, ne izbegavajte voće i povrće.

(Kurir.rs)

