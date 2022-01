SUPERHRANA KOJU ĆETE OBOŽAVATI: Zašto je dobro jesti kikiriki puter

Ne samo da je veoma ukusan već je i prava riznica sastojaka koji čuvaju vaše zdravlje.

Nezaobilazan je deo američke tradicije i kulinarstva, ali kod nas se retko koristi. Njegova popularnost sve više raste, a glavni razlozi za to leže u njegovim sastojcima, koji su izrazito hranljivi i dobri za ceo organizam.

Nutritivne vrednosti putera od kikirikija

Puter od kikirikija je energetski visokovredna namirnica, ali to ne znači da ne treba da se nađe u vašoj ishrani, već upravo suprotno. Kao što smo i ranije naveli, ovaj puter bogat je hranljivim materijama. U njemu se nalaze i vitamin E, koji je moćni antioksidans, vitamin B6, koji služi za jačanje imuniteta tela. Uz to se u puteru od kikirikija nalaze magnezijum i kalijum, koji su neizbežni za zdravlje mišića i kostiju. Bez obzira na sve kalorije koje mogu da se nađu u njemu, ipak ima veliki udeo vlakana i proteina. Zbog njih ćete se osećati sito dugo vremena, pa će to sigurno pomoći u mršavljenju, tačnije sprečiće prejedanje.

foto: Profimedia

Kako ga jesti Ovaj obrok možete da napravite pre spavanja kako bi vas ujutro dočekao. Zdrav doručak najvažniji je deo dana, a ovaj će vam pomoći u izgradnji jačeg imuniteta. Potrebna vam je kašika putera od kikirikija, 100 g ovsenih pahuljica, jedna i po kašika čija semenki, 200 ml ovsenog mleka, pola kašike kakao praha. Puter od kikirikija ostavite sa strane, a sve ostale sastojke pomešajte. Ostavite da stoji u frižideru preko noći. Ujutro u to dodajte kašiku putera od kikirikija. Ako želite, možete da dodate i suvo ili sveže bobičasto voće za dodatno zaslađivanje.

(Kurir.rs)

02:49 PANDEMIJA NIJE VREME ZA DIJETU! Suzana Mančić ostala vitka i zdrava uz 3 nezaobilazne namirnice (KURIR TELEVIZIJA)