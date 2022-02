ISKORISTITE POPUSTE ZA RANE REZERVACIJE: Brojni hoteli koji nude dvoje dece gratis uz dve odrasle osobe, neki i za decu do 14.99

Pre samo par dana smo proslavljali zimske praznike, a evo nas već na pragu proleća. Vreme leti, zato ne dozvolite da sa njim odlete i dobre prilike da za manje novca dobijete više. Trenutno su aktuealni popusti za rane rezervacije koji se odnose na letovanje u obe regije u Turskoj, koje agencija 1 A Travel ima u ponudi. Bilo da se opredelite da leto provedete u nekom od mesta na Antalijskoj obali, ili vaš izbor ove godine padne na Egejsku regiju, u ponudi agencije ćete sigurno naći ono što vam najviše odgovara, po ceni, po kvalitetu, ali najvažnije, po vašim afinitetima.

Osim popusta za rane rezervacije, koji idu i do 45%, značajna je informacija i da brojni hoteli daju gratis boravak za dvoje dece u pratnji dve odrasle osobe. Neki od njih, čak omogućavaju da deca do 14.99 godina u hotelu borave potpuno besplatno. Na sajtu agencije možete videti koji su to hoteli u kategoriji „dvoje dece gratis“ .

Dozvolite da vam bliže predstavimo bar par njih, onih koji su naši favoriti, zbog izuzetne usluge, ljubaznog osoblja i kvalitetnih i vrlo raznovrsnih sadržaja, jer osim cene, veoma je važno i da za njega dobijete baš ono što ste zamislili. Ipak se letovanje događa samo jednom godišnje, dugo se planira i dugo čeka – prava je šteta da ne bude savršeno. Agencija 1 A Travel vam upravo nudi jedno savršeno letovanje, bilo da se odlučite za već pomenutu Tursku, ili da poželite da letujete na afričkom kontinentu, u Egiptu ili u Tunisu .

Izuzetno šarmantan hotel, neopisivo dobre usluge, smešten na brdašcetu kakva su karakteristična za krajolik egejske obale Turske, jeste hotel Duja 5* . Hotel je renoviran u periodu između 2018. i 2019. godine. Plaža je peščana i duga 370 metara. Usluga u hotelu je Ultra All Inclusive, a sadržaji za najmlađe su brojni: dečiji bazen, bazen sa toboganima, dečiji deo u glavnom restoranu, igralište i mini klub. Ništa manje zabave i za starije, bilo da im prija aktivan odmor i zabava u akva parku, na plaži ili prijatna večera u nekom od pet a la carte restorana. Ovaj hotel , koji je za svaku preporuku, nudi vam i mogućnost da se relaksirate u Spa & wellness centru, koristeći saunu, tursko ili parno kupatilo. Hotel se nalazi na egejskoj obali Turske, u blizini Bodrum, a spada u gore pomenutu kategoriju „dvoje dece gratis“ . Na ovaj hotel se odnosi gore pomenuta informacija, da dvoje dece do 14.99 godina borave gratis.

Za one koji preferiraju Antalijsku regiju, preporuka ide za hotel IC Green Palace 5* koji se nalazi u Antaliji. U zelenilo kakvo sigurno dosad niste doživeli u okviru hotelskog kompleksa, smestio se hotel iz izuzetnog lanca, posebno orijentisan na porodice, pa time ne čudi što se nalazi u kategoriji „dvoje dece gratis“ , i to čak do uzrasta do 14.99. Hotel je delimično renoviran 2015. godine, a zatim je 2018. obnovljen akva park. Hotel se nalazi na peščanoj plaži, a za mališane su tu dečiji klub, dečiji bazen, igralište na otvorenom, igraonica i dečiji restoran. Usluga u hotelu je High End All Inclusive. U svakom smislu izuzetan, hotel vas nikako neće ostaviti ravnodušnim.

U ponudi agencije su i letovališta na obali Egipta – Hurgada i Šarm el Šeik , kao i predivni Tunis . Za sve dodatne informacije, vezano za bilo koju destinaciju, možete se obratiti na telefon call centra 011 655 78 00 ili posetiti sajt agencije.

