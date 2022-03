DA LI PRAVILNO RADITE SKLEKOVE: On će vam reći – evo kako da vežbe imaju efekta ako želite definisane MIŠIĆE!

Sklekovi su nezaobilazan deo gotovo svakog muškog treninga, ali da li ste sigurni da ih svaki put radite pravilno i da vežbate baš onu grupu mišića koju želite? Pogledajte OVDE!

Ako je ne radite pravilno, vežba nije efikasna ma koliko puta je ponovili. A problem samostalnog vežbanja je i taj što niste uvek sigurni koja vežba je dobra za koju grupu mišića i kako jednu vrstu vežbe pametno modifikovati kako ne bi bila monotona i kako bi dala rezultate. Postoji način da učinite vežbanje kod kuće zabavnijim i uspešnijim, a u tome će vam pomoći sklek tabla!

“Čemu tabla za sklekove? Za to ne treba tabla, mogu da ih radim na podu kao i do sad!”

E, pa ovo nije obična tabla. Ovo je tabla koja po sebi ima linije različitih boja i rupe. Čemu služe rupe, a čemu linije u bojama? Svaka boja označava vežbe za određenu grupu mišića, a rupe služe da se u njih stave ručke u odnosu na to koje mišiće želite da vežbate. Tako ćete uvek biti sigurni da vežbate one mišiće koje želite, da su vam ruke u pravom položaju i plus što vam neće biti dosadno jer vam pruža mogućnost da menjate mnogo različitih vrsta sklekova.

Može li negde kod nas da se kupi? Da, može, može i online OVDE da se poruči, a može da se pozove i telefonom na 011/6 888 999 i da vam stigne na adresu već sutradan. A cena je izuzetno povoljna!

Velika prednost je što može da se sklopi i što je jako lagana. Em vam neće zauzimati mnogo mesta, em ćete moći lako da je ponesete ako, na primer, želite da vežbate u prirodi.

• Žuta boja – vežbe za triceps • Crvena boja – vežbe za grudi • Plava boja – vežbe za ramena • Zelena boja – vežbe za leđa

Poručite sklek tablu ili online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

