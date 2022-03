ZBOGOM VIRUSI I BAKTERIJE: Ovo je način da DETALJNO očistite problematična mesta!

Iako vodite računa o tome da sve u vašem domu bude čisto, uredno, da redovno brišete prašinu i čistite podove, ipak postoje mesta do kojih ne možete tako lako da doprete. Na primer, šupljine u tastaturi, delovi između sedalnog dela i naslona na garnituri i slično. Pogledajte OVDE kako da se rešite prašine čak i sa ovih teško dostupnih mesta.

Jeste li čuli za DUST DADDY? U pitanju je nastavak za usisivač koji će vam pomoći da konačno doprete do teško dostupnih mesta sa kojih treba ukloniti prašinu.

Zašto on može, a krpa ne?

Zato što se on sastoji od tankih fleksibilnih cevčica koje dolaze do mesta do kojih krpa ne može! Pritom sve vuče u usisivač umesto da diže prašinu okolo. Idealan je ne samo za tastaturu, već i venecijanere, fioke pune sitnog nakita, biljke, knjige i slično.

Gde može da se kupi? Ili online OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999.

foto: Promo

Cevčice na Dust Daddy-ju su takve da neće oštetiti nameštaj i ostale predmete preko kojih njima prelazite. Nežne su, ali ne pucaju lako.

Gde može da se kupi? Ili online OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999.

foto: Promo

Promo tekst