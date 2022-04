ZA SAMO 2 MESECA MILENA JE SKINULA 11 KG: Uz pomoć PRIRODE sada ima IDEALNU FIGURU! Evo kako!

Milena S. (31) iz Beograda je zahvaljujući Green Fit biljnim kapima uspela da skine čak 11 kg i povrati svoju idealnu figuru. Sada kaže da ponovo uživa u svom telu i da ima mnogo više energije i samopouzdanja.

foto: Promo

- U decembru 2018. počela sam da radim u noćnoj smeni (21:00 – 6:00) i malo je reći da se to negativno odrazilo po moje zdravlje i izgled. Prvo što sam primetila je da sam uvek bila iscrpljena, da mi je falilo energije, menstruacija mi se bila potpuno poremetila, a ten u licu upropastio. Bilo mi je teško da nađem vremena za teretanu, jer me je mrzelo da kad dođem kući u 6 sati ujutro premorena još uzmem da vežbam. Takođe, nedostatak energije sam nadoknađivala čestim grickanjem slatkiša između obroka, a to se sve dešavalo najčešće oko 4 sata ujutru na poslu, kada sam rado posezala za svakakvim nezdravim slatkim zalogajima koji bi mi privremeno podigli energiju. Zbog svega toga, nikada nisam bila dovoljno gladna da pojedem zdrav ručak na pauzi, a osećala sam kako mi energija jednostavno opada u određeno vreme i onda ponovo posezala za slatkišima i tako ulazila u začarani krug.

- Potpuno neplanirano, listajući razne objave prijatelja na društvenim mrežama, pažnju mi je privukao biljni preparat Green Fit. U početku sam bila skeptična jer sam već isprobala mnogo raznih preparata koji su obećavali instant topljenje masnih naslaga za nedelju ili dve dana koji mi uopšte nisu pomogli. Ipak, nastavila sam da čitam iskustva korisnika i pomislila da tu možda ima nečeg. Videla sam da je sastav potpuno prirodan i bezbedan, da nema nuspojava i rešila da pokušam. Poručila sam kapi i rešila da počnem da ih pijem. Uz kapi, stiglo mi je i uputstvo za upotrebu kao i preporuke vezane za jelovnik i fizičku aktivnost. Rešila sam da budem uporna kada sam već krenula s tim i dosledno se pridržavala svih njihovih preporuka. Zaboravila sam na vagu jedno vreme, ali kako se bližio kraj prve bočice, počela sam da primećujem da se osećam bolje. Imala sam mnogo više energije i prestali su da mi se dešavaju oni “padovi energije” kao pre tako da mi organizam više nije vapio za slatkišima. Primetila sam da su kolege i koleginice sa posla počele da mi upućuju komplimente vezane za liniju, ali i za lepši i čistiji ten. Pre nego što ću krenuti sa drugom bočicom, stala sam na vagu i na moje iznenađenje primetila da sam smršala 4,5 kg! Pored sveg boljitka koji sam osetila i potvrde okoline, ovo mi je bio dodatni znak da treba da nastavim.

- Sada pijem petu turu biljnih kapi Green Fit, smršala sam čak 11 kg i što je najvažnije, usvojila sam zdrav način ishrane (3 obroka, 2 užine) uz redovnu i umerenu fizičku aktivnost i osećam se odlično. Ranije sam mrzela da se slikam, a sada uživam u tome. Ne stidim se svog tela, već uživam u njemu u potpunosti!

Hvala Green Fit-u što mi je vratio izgubljeno samopouzdanje i životnu radost!

foto: Promo

Green Fit biljne kapi su dijetetski suplement na bazi ekstrakata herbe rastavića, lista breze, ploda morače, kore krušine i rizoma đumbira. Predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

Potpuno su prirodne, neškodljive, na bazi izabranog lekovitog bilja, bez konzervanasa, veštačkih boja i mirisa, čime garantovano u svoj organizam unosite samo proverene sastojke koji će vam pritom pomoći da smanjite broj kilograma.

DOZIRANJE I TRAJANJE TERAPIJE

Green Fit biljne kapi uzimaju se dva puta dnevno ujutru i uveče po 75 kapi (2,5 ml) ukupno 150 kapi (5 ml) i traju oko 10 dana. 3 bočice ovih kapi su dovoljne za mesec dana.

Za najbolje rezultate vam preporučujemo da koristite Green fit biljne kapi 2 meseca u kontinuitetu (6 bočica), a na dalje po potrebi.

