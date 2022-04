KOLIKU PLATU OČEKUJETE? Ovo je uvek NAJNEPRIJATNIJE PITANJE na razgovoru za posao, a evo koji odogovor je IDEALAN!

Na razgovoru za posao većina ljudi želi da da sve od sebe kako bi ostavili dobar utisak, a priprema za razgovor podrazumeva i promišljanje o pitanjima koja bi poslodavac mogao da vam postavi.

Zašto poslodavci postavljaju teška pitanja

Zato što žele da saznaju više o vama i tome kako se nosite s pritiskom i stresnim situacijama. Zanima ih kako pratite svoj misaoni proces i kakve su vaše veštine kritičkog razmišljanja. Kad postave pitanje koje niste očekivali ili nešto na što je generalno teško odgovoriti, poslodavac može da vidi kako uspevate da radite na nečemu što vam je neprijatno ili što ne znate.

Ponekad to čine kako bi procenili vaše iskrene odgovore, a ne uzorke odgovora koje ste pripremili pre intervjua. Teme mogu da uključuju upravljanje vremenom, upravljanje sukobima, vođstvo, korisničku podršku, komunikacijske veštine i osobine.

Konačno, ovo su pitanja koja mogu da pomognu da se ljudi koji traže posao razlikuju od drugih kandidata u konkurentskom procesu razgovora. Iako niko nema kristalnu kuglu i ne može predvideti koja će vam pitanja potencijalni poslodavac postaviti, CareerContessa donosi niz od devet mogućih pitanja i nudi konkretne odgovore na njih.

foto: Profimedia

1. Šta ljudi pretpostavljaju o vama, a nije tačno?

Mnogi to opisuju kao introspektivno pitanje, a može biti i u drugom obliku poput: Recite mi o grešci u prosuđivanju koju ste napravili u prošloj godini. Kakav je bio njegov uticaj? ili Kada ste bili najzadovoljniji u svom životu?

Kako odgovoriti:

Cilj ovih pitanja je testirati koliko ste samosvesni, ali i koliko ste otvoreni za raspravu o nedostacima i greškama. Trebalo bi da podelite neka iskrena iskustva, ali takođe da se usredsredite na pretvaranje tih negativnih iskustava u pozitivna. Na primer, greška u prosuđivanju trebala je na kraju da vas nekako učini boljim radnikom.

Primer odgovora:

Ljudi pretpostavljaju da se mučim s donošenjem odluka, ali činjenica je da stvarno volim najpre da znam sve činjenice. Treba mi vremena da prikupim podatke i povratne informacije, ali to mi pomaže da donesem ispravnu odluku, za koju mislim da je bolja od donošenja brze odluke.

foto: Shutterstock

2. Koje zadatke ne volite?

Slično drugim introspektivnim pitanjima, ovde postoji ključna razlika. Naime, ovo pitanje ima za cilj da kaže poslodavcu nešto više o vašem stilu rada. Jeste li više samostalni radnik? Ljubitelj grupnih projekata? Jeste li svesni kako najbolje funkcionišete? Na kraju, žele da zaposle nekoga ko zna da traži ono što im je potrebno za radni proces.

Kako odgovoriti:

Počnite tako da se usredsredite na jednu od svojih najvećih slabosti koju ste prepoznali, kao što je: "Nikad mi nije bilo najprijatnije pred velikim auditorijumom, pa sam se uvek bojao javnog nastupa ili predstavljanja na velikim sastancima."

Zatim objasnite kako ste radili na poboljšanju tih slabih tačaka. "Nekad mi se toliko nije sviđalo javno da govorim, pa sam se prijavio na kurs govorništva. Shvatio sam da je to važno za moju karijeru..." I završite nečim poput "Iako to još uvek nije nešto u čemu potpuno uživam, sada se osećam puno prijatnije u ulogama koje zahtevaju javni govor."

To pokazuje da ste voljni i otvoreni da radite stvari koje ne želite.

foto: Shutterstock

Primer odgovora:

Nikada mi nije bilo najprijatnije pred velikim auditorijom i uvek sam se bojao javnog nastupa ili predstavljanja na velikim sastancima. Nekad mi se toliko nije sviđalo da javno govorim, pa sam se prijavio na kurs govorništva. Shvatio sam da u tome ipak postajem bolji, što je bitno za moju karijeru. Što se više predstavljam timu, to mi je bolje i prijatnije. Iako to još nije nešto u čemu potpuno uživam, puno sam se bolje snašao u ulogama koje to zahtevaju od mene.

3. Šta trenutno čitate?

Slobodno uključite neke pojedinosti o trenutnom romanu ili memoarima koje imate na noćnom ormariću. Ovo je sjajan način da pokažete ličnost, zbog čega je verovatnije da će se vaš sugovornik povezati s vama, ali preporučujemo da ga ponovno vežete uz karijeru.

Spomenite neke blogove koje redovno posećujete i koji imaju veze s vašom industrijom. Razgovarajte o nedavnom članku koji ste pročitali o temi koja se dobro preklapa s vašim profesionalnim interesovanjima. To pokazuje sagovorniku da ste načitani i strastveni u vezi s poslom koji radite ili biste želeli da radite za njega.

Primer odgovora:

Radi zabave, čitam Such a Fun Age, ali sam takođe strastveni čitalac vesti i pretplatio sam se na previše newsletter-a. Nedavno sam pročitao zanimljiv članak LA Timesa o tome kako će generacija Z uzdrmati radna mesta. Kao milenijalcu zabavno mi je da čitam o upoređivanjima s našim generacijama i radim na razvoju karijere.

4. Kad bismo vam dali budžet od sto hiljada evra, gde biste ga potrošili?

To je tzv. pitanje o studiji slučaja. Reč je o upuštanju u pojedinosti i testiranju vašeg znanja o firmi u koju se prijavljujete, a šta ste očito trebali da istražite pre intervjua. Slični primeri su pitanja poput onoga šta biste trebali da uzmete u obzir prilikom procene vrednosti postojeće linije proizvoda firme ili šta biste želeli da promenite u firmi ili u sektoru ako vas zaposle.

foto: Profimedia

Kako odgovoriti:

Ovde se radi o pokazivanju jasnog znanja o ciljevima i interesima firme, kao i pametnom kritičkom pristupu. Budite što konkretniji dok govorite i nemojte se bojati da postavljate pitanja sagovorniku. Video sam na vašem sajtu da se širite na ponudu e-učenja, kao i na događaje uživo. Je li to nešto što planirate u sledećih nekoliko meseci? U tom slučaju, rekao bih da bih u to hteo da uložim dobar deo marketinškog budžeta.

Takođe ne škodi pomenuti timski rad i savetovanje kako bi se posao obavio. Svaki poslodavac voli da čuje kako kažete: "Ali pre nego što se posvetim bilo čemu od ovoga, želeo bih da razgovaram sa kolegama i malo bolje upoznam njihove ciljeve.

Primer odgovora:

Mogu da vam dam brzi primer svog procesa razmišljanja o tome gde bih počeo, s obzirom na to da naravno nemam sve detalje. Prema iskustvu, pre nego što potrošite novac, važno je naučiti koji su ciljevi za firmu i kako će se meriti. Odatle bih napravio spisak onoga što trenutno radi, a šta ne radi. Na primer, ako nam plaćene akvizicije donose veliki broj pretplatnika, ali je stopa odliva previsoka, tada bih želeo da rešim stopu odliva pre nego što uložim više novca u plaćeni marketing.

5. Zašto imate praznine u biografiji?

Možda ste dobili ili dali otkaz, možda ste uzeli slobodno da odgajate dete, ili ste možda uzeli slobodno da biste putovali. Ako sagovornik primeti vreme koje nedostaje, verovatno će vas pitati o tome.

foto: Profimedia

Kako odgovoriti:

Pogotovo ako ste dobili otkaz, bitno je da vaš odgovor bude sažet. Usredsredite se na to kako ste preuzeli kontrolu nad situacijom i zašto ste spremni da se vratite na posao. Dobar način da odgovorite jeste taj da se usredsredite na stvari koje ste naučili tokom razdoblja nezaposlenosti. Primer odgovora mogao bi biti: "Ovo je zapravo bilo sjajno iskustvo za mene na način na koji nisam očekivao. Počeo sam da radim samostalne marketinške projekte i brzo sam shvatio da sam fasciniran strategijama rasta društvenih medija, na šta nisam mogao da se usredsredim na svom prethodnom poslu."

Primer odgovora:

Otpušten sam zbog korporativnog spajanja početkom 2020, a onda je stigla pandemija. Za to vreme brinuo sam se za svoju porodicu, školovao decu kod kuće i upisivao se na internet kurseve kako bih održao tehničke veštine pre nego što se vratim na traženje posla. Da budem iskren, biti učitelj i roditelj s punim radnim vremenom verovatno je bila najbolja obuka koju sam ikada mogao da dobijem za upravljanje projektima. Zato sam u svoj CV uključio neke ključne stavke iz tog perioda.

6. Šta vam se najmanje dopada na svom trenutnom poslu?

Verovatno već znate da ne bi trebalo da blatite svoju trenutnu firmu, zaposlene ili šefa. Ovo je dobro vreme za korišćenje pristupa "nisu oni, ja sam" i usredsredite se na to zašto vam staro radno mesto više ne pristaje. Recite im o nekim od svojih najjačih veština, ciljevima u karijeri ili projektima koje ste najviše voleli i na kojima niste bili u mogućnosti dovoljno da radite.

Recite im da tražite novu poziciju koja vam omogućuje da češće koristite te veštine. Šta god da je vaš odgovor "najmanje mi se dopada", to bi trebalo da bude nešto što vas ne čeka na novom radnom mestu.

foto: Promo

Primer odgovora:

Moja trenutna uloga dosta se promenila u poslednjih nekoliko godina i dok uživam u izazovu preuzimanja novih veština, imam osećaj kao da se ciljna crta uvek pomera. Stvar koja me stvarno privukla ovoj ulozi i društvu bila je vaša jasno definisana misija i neverovatan proizvod. Bez potrebe da svaki dan menjam prioritete, mogao bih duboko da se usredsredim na korisničko iskustvo kojem vaša firma radi. Evo samo nekoliko mojih ideja...

7. Kako vam izgleda idealan radni dan?

To je nezgodno jer često postoje suptilna očekivanja od posla o kojima firme ne govore. Možda ljudi ne ručaju ili ostaju do kasno kako bi završili velike projekte. Tu stvari mogu postati komplikovane. Ako kažete: "Volim da radim uz fleksibilno radno vreme i održavam dobru ravnotežu između posla i privatnog života vikendom", problem je ako niste sigurni da li je posao zapravo fleksibilan.

Kako odgovoriti:

Inspiraciju potražite u opisu posla! Pregledajte sve što su tamo napisali pre nego što krenete na intervju. Pogledajte i njihovu web stranicu. Ova mesta bi trebalo da vam daju dobru ideju o kulturi firme. Nešto u toj kulturi vas je privuklo da se prijavite, pa razgovarajte o tome. Takođe nikada ne škodi reći nešto poput: "Znam da volimo ravnotežu između posla i privatnog života, a u idealnom svemiru, svi bismo išli kući u isto vreme svaki dan i ne bismo proveravali mejl dok ne krenemo na posao. Ali ja takođe znam da će biti trenutaka kada to jednostavno nije moguće."

Primer odgovora:

Moj idealan radni dan uključivao bi vreme da završim svoje zadatke bez skakanja sa sastanaka, bez prekida i potrebe da radim do kasno u noć kako bih obavio posao. Iako stvarno cenim saradnju koju imamo, mislim da je važno za timsku produktivnost i fokus da ne radim sav svoj posao u kasnim večernjim satima.

8. Zašto bi trebalo da vas zaposlimo?

Opasna zona između samouverenog i umišljenog, ovo u suštini znači "Šta te čini tako posebnim?" i "Zašto si mi potreban?" Ovo nas takođe podseća na uobičajeno pitanje "Zašto želite da radite ovde?".

foto: Promo

Kako odgovoriti:

Kroz objektiv za rešavanje problema. Kroz svoje istraživanje, pa čak i trenutni intervju, trebalo bi prilično dobro da shvate s kojim problemima se firma bori. Vaš bi odgovor trebao da se usredsredi na to kako ste jedinstveno kvalifikovani da im pomognete u rešavanju tih problema.

Primer odgovora:

Nekoliko puta ste spomenuli da je prioritet firme pokretanje onlajn kurseva, a uveren sam da bi me moje prošlo iskustvo učinilo vrednim članom tima. Ne samo da sam pisao, snimao i producirao kurseve, nego sam ih takođe pokrenuo i kreirao stalne marketinške tokove. Pokretanje kursa je definitivno izazovno, ali evergrin marketing je ono što će povećati vaše prihode.

9. Koliku platu očekujete?

Ostala slična pitanja uključuju: Koliko očekujete da ćete biti plaćeni? Jeste li otvoreni za dodatne pogodnosti/ opcije deonica u zamenu za nižu platu? To je često specifično za start-ap, posebno kada intervjuišete nekoga ko nije iz te priče.

Kako na to odgovoriti:

Morate imati spreman raspon. Učinite to mnogo pre nego što uđete na intervju i saznajte prosek plata u sektoru kojim se bavite, kao i prosek plata u toj firmi. Takođe bi trebalo da imate objašnjenje zašto je to vaša željena plata s jasnim dokazima zašto bi trebalo da dobijete taj iznos.

Primer odgovora:

Imam na umu raspon plate koji sam odredio na temelju istraživanja i uzimajući u obzir svoje godine iskustva. Verujem da moj nivo iskustva, kvalifikacije i višestruke nagrade dodaju vrednost mojoj kandidaturi. Međutim, želeo bih da sačekam s iznosom dok ne saznam više o odgovornostima i očekivanjima ove uloge. Ne sumnjam da, ako je to prikladno, možemo da odredimo poštenu platu.

