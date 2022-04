BRIŽNA BAKA: Našla sam način da unuka gleda CRTAĆE na mobilnom, a da ne kvari OČI!

Lično mislim da moja unuka i previše gleda u telefon, ali nekada je jednostavno nemoguće da je bilo šta drugo zabavi. Pošto sam shvatila da nema ništa od ukidanja telefona, našla sam alternativno rešenje, tj. našla sam način kako da na telefonu gleda crtaće, a da ne kvari oči.

Gledanje na telefonu koji ima mali ekran zahteva veće naprezanje očiju. Videla sam reklamu za ekran koji uveličava i to mi se strašno dopalo! Tako može da se gleda sve sa telefona, a da slika ipak bude veća i da se samim tim oči mnogo manje naprežu.

foto: promo

To nije nikakav “komplikovan” uređaj, već kao lupa za telefon. Od plastike je, samo se izvuče iz postolja, iza dela koji uveličava se nasloni mobilni i to je to. Nije na struju, nije na baterije, tako da ne može nikad da se istroši. Kažem, funkcioniše poput lupe koja uveličava ekran mobilnog telefona, baš jednostavno.

Ima baš dosta sličnih da se kupi i na nekim mestima su vrlo skupi. Međutim, ja sam pronašla OVDE (011 6 888 999) po povoljnoj ceni i jako sam zadovoljna. Ne koristi ga samo unuka, već i ja kada želim da pogledam na internetu preko telefona poneku epizodu serije koju sam propustila.

foto: promo

Promo tekst