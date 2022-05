ZBOG STRAŠNIH BOLOVA OTIŠLA NA VAMPIRSKI TRETMAN V*GINE: Bilo je razarajuće za dušu, nisam se osećala kao žena, ali sad je DOBRO!

Sem iz Velike Britanije, koja ima 44 godine, Oo svoje 14. godine pati od bolova i nelagodnosti zbog suvoće vagine, što joj je zadavalo velike probleme u mladosti tokom menstrualnog ciklusa. Ona je u emisiji "Sramota" ispričala njeno veoma neprijatno iskustvo.

- Nisam mogla da nosim tampone, tange ili farmerke, a onda sam mnogo kasnije na odmoru 2011. imala seks i bilo je jako bolno - kaže, iako joj je, dodaje, teško da takve detalje iznosi u javnosti, ipak, smatra da su prednosti ovakvih razgovora veće od mana za one koji se pojavljuju u javnosti, pa je podelila priču o svom problemu.

foto: Profimedia

Njena dijagnoza je, kaže, sklerozni lišaj, ili „sklerozirajući lišaj“, neizlečivo inflamatorno stanje kože. To je stanje koje stvara bele mrlje na koži, uz jak svrab, koji često može izazvati krvarenje kože. Obično pogađa genitalne i analne oblasti, mada se može javiti i na drugim delovima tela. Može se pojaviti kod bilo koga, ali je češći kod žena u postmenopauzi, a ako se dijagnostikuje na vreme može se lečiti kremama ili mastima koje pomažu vraćanju normalnijeg izgleda kože i smanjuju sklonost ka stvaranju ožiljaka. Stanje se, međutim, može ponoviti, pa je potrebno redovno praćenje.

Sem, koja živi u Eseksu, sa partnerom i 17-mesečnim detetom, kaže da joj je na kraju bio potreban 'vampirski' vaginalni tretman. Govorila je kako bi pomogla ženama koje se suočavaju sa sličnim problemom.

- Kao tinejdžerka nisam bila sigurna šta mi je sa genitalijama i uglavnom sam ćutala, jer mi je bilo jako neprijatno. To je trajalo godinama. Otišla sam u kliniku za seksualno zdravlje i bila na pregledima kod nekoliko doktora, ali su mi stalno govorili da je u pitanju upala i savetovali da koristim klasične antiinflamatorne kreme, kao što je Canesten - priča.

Međutim, kada je prvi put na odmoru 2011. doživela bolno seksualno iskustvo i jake bolove zbog pucanja kože unutar vagine, ozbiljno se zabrinula.

foto: Profimedia

- Bilo je veoma neprijatno i bolno. To pucanje kože ličilo je na pucanje međice tokom porođaja, zbog čega kasnije nisam mogla da se porodim prirodnim putem, već sam morala na carski rez. Ovo je očigledno imalo veliki uticaj na moje seksualno zdravlje. Prepisali su mi lidokain, pa umrtvi to područje da mogu bez muke da vodim ljubav sa partnerom, ali pre toga mesecima nisam mogao da vodim seks jer je bilo previše bolno - kaže Sem.

Ona dodaje da je imala sreće jer su svi partneri sa kojima je bila imali razumevanja i trudili se da pruže podršku, ali je bilo trenutaka kada se više nije osećala kao žena:

- Bilo je to veoma poražavajuće za dušu.

Tek nakon posete ginekologu u ulici Harli, koji je uzeo komad tkiva za biopsiju, konačno joj je dijagnostifikovana skleroza lišaja. Imala je 34 godine.

- Nikada ranije nisam čula za to, ali mi je mnogo laknulo, jer sam konačno znala u čemu je problem i da postoje tretmani kojima se on leči - kaže on.

Probala je kreme sa steroidima i estrogenom, ali prva je samo pogoršala stvari, a druga nije ništa poboljšala. Zatim je upućena na operaciju gde joj je uklonjen višak kože sa genitalija, nadajući se da će lakše zaceliti, ali nije uspela.

- Tada sam bila veoma razočarana, jer sam se nadala da će to pomoći. Na sreću, moj ginekolog mi je predložio učešće u kliničkom ispitivanju terapije matičnim ćelijama i to je značajno poboljšalo stvari - ispričala je ova žena.

Tako je prvo 2015., a potom i 2017. godine podvrgnuta zahvatu tokom kojeg su joj uzimali salo sa nogu i ubrizgavali ga u vaginu, kako bi podstakli rast zdravije kože.

foto: Profimedia

- Morala sam da odvojim slobodno vreme da se oporavim posle svake procedure i imam trajna udubljenja na nogama gde su uzeli salo, ali je to popravilo stanje. Ali tokom poslednje dve godine, poznati simptomi su ponovo počeli da se pojavljuju i ponovo sam osetila pucanje kože tokom seksa - priča.

Dermatolog dr. Džejn Leonard, jedna od četiri doktorke uključene u projekat, uputila ju je stručnjaku iz Harli ulice. Tamo su joj preporučene injekcije plazme bogate trombocitima (PRP).

- To je u suštini postupak u kome se pacijentu uzima uzorak krvi, vrti se u centrifugi da se crvena zrnca odvajaju od plazme, a zatim se pacijentu ubrizgava plazma, koja je bogata esencijalnim lekovima, na mesto gde je potrebna. U ovom slučaju to je vagina - objašnjava dr Leonard.

Princip je isti kao ono što znamo pod „vampirskim“ tretmanima lica, procedurom podmlađivanja koju preferiraju mnoge poznate ličnosti, poput Kim Kardašijan.

- Dakle, lečenje se zasniva samo na korišćenju neverovatne sposobnosti našeg imunog sistema da stimuliše zarastanje bilo kog dela u telu - objašnjava doktorka, dok Sem kaže da je postupak bio malo bolan i da je posle nekog vremena osetila malo otečenost:

foto: Profimedia

- Ali sada se osećam odlično. Nosim farmerke, ne boli i ne svrbi, mogu da imam seks kad god hoću. Lepo je znati da ako mi se simptomi vrate, mogu nešto da uradim, umesto da se borim sa mišlju da ću to morati da trpim do kraja života.

0Doktorka Džejn Leonard je posebno pohvalila svoju pacijentkinju Sem, ističući da mnogo ljudi nije dovoljno uporno da ode kod lekara kako bi se pronašlo rešenje.

- Zato se te stvari ponekad guraju pod tepih, ali ne treba to sa de radi. Ona je pravi primer kako se upornost može isplatiti - zaključuje.

(Kurir.rs)

