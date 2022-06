PUTUJETE BEZ DECE I ŽELITE NAJBOLJE: U moru ponuda okrenutih najmlađima, ove su fokusirane na vaše potpuno zadovoljstvo

Godišnji odmori se neretko i očekivano, povezuju za odmor sa porodicom, za odmor sa decom, pa se fokus pri izboru hotela stavlja na sadržaje i animacije koje će najmlađe zaokupiti, kako bi na taj način i roditelji, ili bake i deke, mogli da nađu koji trenutak mira. Niti su sve porodice istog sastava, niti su svi odmori sa decom, pa zato izdvajamo neke od izuzetnih ponuda za letovanje u Hurgadi ukoliko ne putujete sa decom i želite hotel koji će se potpuno posvetiti uslugom i sadržajem da animira i oduševi vas.

foto: Promo

Za Fort Arabesque Resort Spa & Villas 4+* ste sigurno već čuli. Nalazi se u mestu Makadi Bay, na svojoj privatnoj plaži, na oko 20km od Hurgade. Kompleks ima dva dela – Fort Arabesque Beach Resort & Spa i Fort Arabesque The Villas (samo za starije +16). Danas ćemo pažnju posvetiti ovom drugom delu.

Fort Arabesque The Villas je deo hotela kaskadno orijentisan, nekoliko redova sa vilama koje su povezane bazenom ali tako da svaka ima dovoljno privatnosti. Vila swim up one bedroom je veličine oko 90m2 i sastoji se od dnevnog boravka i spavaće sobe, ima terasu i direktan izlaz na bazen. Vila swim up two bedroom je dupleks veličine oko 90m2 i sastoji se od dve spavaće sobe, dnevnog boravka, dva kupatila.

foto: Promo

Usluga u hotelu je Premium All Inclusive. U delu Fort Arabesque The Villas gostima su na raspolaganju dva a la carte restorana – The Pavilion (doručak i večera) i Club 159 (restoran-bar, služi ručak i večeru), kao i La Piazza.

Plaža ovog hotela je jedna od najlepših u regiji Crvenog mora i glavni je adut ovog hotela. Široka je 600 m, sa nekoliko mesta za snorkling (koralni greben sa živim, šarenim koralima i ribicama), ali i više obeleženih koridora gde može lepo da se uđe u more, bez obuće za kupanje. Plaža je jako lepo uređena i na njoj se nalaze restoran, bar, toaleti, animacija, nekoliko sportskih terena... Gosti hotela mogu bez doplate da koriste suncobrane, ležaljke i peškire.

foto: Promo

Na istoj plaži, nalazi se i odvojeni deo hotela, praktično hotel za sebe – Fort Arabesque West Bay Resort 4+* , koji je renoviran u potpunosti 2021. godine. Hotel je namenjen samo odraslim osobama, starijim od 16 godina.

Usluga u hotelu je All Inclusive – doručak, ručak i večera (samoposluživanje – izbor više jela po hotelskim pravilima). U konceptu su i užine, sladoled i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Gostima su na rapolaganju restorani – The West Bay (glavni restoran), La Piazza i Club 159 (uz doplatu). U ponudi su i brojni barovi u okiru celog resorta.

foto: Promo

Hotel u ponudi ima četiri bazena od kojih se greje jedan, aerobik u vodi, stoni tenis, terene za tenis…

Ukoliko ste više raspoloženi za boravak u suvom centru Hurgade, a istovremeno izuzetno cenite moderan dizajn, eleganciju i podrazumeva se, dobru uslugu, imamo još jedan predlog.

foto: Promo

Jaz Casa Del Mar Beach 5* nalazi se na novom šetalištu Hurgade (Memša), od starog dela, Sakale i aerodroma je udaljen oko 5km. Lepo uređen hotel koji zbog svoje odlične lokacije, sadržaja i niza sportskih aktivnosti koje organizuje predstavlja dobar izbor za sve one koji žele da svoj odmor provedu nedaleko od centra grada u hotelu sa dobrom uslugom i sadržajem.

Hotel se nalazi u jednoj od najlepših laguna u Hurgadi. Na plaži je veći deo lepa kupališna zona sa postepenim ulaskom u dubinu. Gosti hotela mogu bez doplate da koriste ležaljke i suncobrane.

foto: Promo

Usluga u hotelu je All Inclusive – rani doručak, doručak, ručak, večera. U okviru hotela je nekoliko restorana – glavni restoran La Palma, Pool Snack Restaurant, Casa Mia (italijanska kuhinja), Beach Restaurant (mediteranska kuhinja), La Grill i Oriental Restaurant (orijentalna kuhinja). U ponudi je i nekoliko barova – Cafe De Paris, Lobby Bar, Pool Bar, Sea Breeze, Shisha Corner i Beach Bar. U konceptu su lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, užine, sladoledi.

Hotel ima ukupno 4 bazena za odrasle (od kojih se jedan greje) i 2 za decu, tim animatora sa bogatim programom, fitness centar, stoni tenis, odbojka na pesku, i tereni za razne sportove, mali aqua park se nalazi u hotelu Jaz Casa del Mar Resort preko puta ulice). Iako nije samo za odrasle, hotel je izgledom i politikom vrlo orijentisan na zadovoljstvo odraslih i to se nalazi u prvom planu.

foto: Promo

Možda ste baš ovakvu ponudu tražili, možda ste baš planirali putovanje u paru ili prosto bez dece, možda želite hotel isključivo za odrasle, možda ćete na ovom linku pronaći baš onaj koji vam odgovara, a nalazi se u kategoriji samo za odrasle. Ako pak tražite nešto potpuno suprotno, jer planirate odmor sa porodicom, za vas imamo široku ponudu porodičnih hotela .

foto: Promo

Celokupna ponuda agencije za sezonu 2022. godine je na zvaničnom sajtu , a za sva pitanja i savete se možete obratiti kontakt centru na 011/655 78 00.

Promo tekst