MISLILA DA IMA UPALU KRAJNIKA, A ONDA DOBILA CRNU PROGNOZU! Ispovest devojke koja je sa 24 saznala da ima rak: Ne budite kao ja!

Džordžina Meson (24) je svoje probleme sa gutanjem shvatila kao infekciju jer je ranije nekoliko puta imala upalu krajnika. Ali nakon uzimanja antibiotika, problem sa gutanjem se nastavio i jedva je mogla da otvori usta.

Primljena je u bolnicu East Surrey gde su lekari radili testove kako bi otkrili šta nije u redu. U avgustu 2021. dijagnostikovana joj je akutna mijeloična leukemija (APML) nakon nedelju dana u bolnici.

Džordžina, koja je izgubila oca Pola (54) od raka kada je imala 15 godina, bila je šokirana vestima i počela je da se leči već sledećeg dana. Sada pri kraju svojih osam ciklusa hemoterapije, ona je zahvalna što je uspela da rano otkrije bolest.

Džordžina, koja je radila kao administrativni radnik, iz Horšama u Zapadnom Saseksu, rekla je:

- Osećala sam se tako loše kada su mi rekli da imam rak. Samo sam mislila da imam upalu krajnika, nisam imala pojma da je mnogo ozbiljnije od toga. Morala sam odmah da počnem sa lečenjem. Bilo je zastrašujuće, posebno nakon što sam izgubila oca kada sam imala 15 godina. Nisam očekivala da ću sa 24 dobiti rak, zaista sam mislila da imam upalu grla, ali ispalo je mnogo gore.

U julu 2021. godine, Džordžina je počela da primećuje da je malo smršala, ali nije razmišljala o tome jer je bila srećna što je izgubila nekoliko kilograma tokom leta, ali ono što je zabrinjavalo je to što je otkrila i da joj desni lako krvare i brzo dobija modrice.

- Nikada nisam imala krvarenje iz nosa ili nešto slično, ali odjednom sam ga dobila. Samo sam mislila da su modrice rezultat moje nespretnosti - objasnila je ona.

Nakon što je pomislila da ima upalu krajnika u julu 2021. godine, dali su joj antibiotike da raščisti infekciju. Međutim, posle nekoliko nedelja i dalje nije mogla da guta i jedva je mogla da otvori usta, navodeći da lekovi koji su joj prepisali nisu delovali. Džordžinu je kasnije primio njen lekar opšte prakse u bolnicu u Istočnom Sariju gde su napravljeni još neki nalazi da se vidi o čemu se radi.

- Počeo sam da dobijam užasan crveni osip po celom telu. Doktori su mislili da je to možda reakcija na antibiotike, ali nisu nestali kada sam ih uzela - rekla je Džordžina.

Konačno, nakon biopsije koštane srži, lekari su uspeli da dijagnostikuju Georgininu akutnu mijeloidnu leukemiju u avgustu 2021.

- Nisam baš razumela šta govore. Moja mama Elizabet je bila više uznemirena od mene, a ja sam samo ćutala - priseća se ona.

Džordžina je upućena u bolnicu Rojal Marsden gde je poslata na lečenje jedan dan nakon što je primila užasnu vest.

- Prvo su mi rekli da imam AML soj, što nije tako retko, pa su rekli da mogu da idem kući i počnem hemoterapiju za nedelju dana, ali su je na putu kući pozvali da joj kažu da su istražili nalaze detaljnije i da bi trebalo da počnem te iste večeri sa lečenjem. Sve je bilo tako brzo - rekla je.

Georgina je započela lečenje u avgustu 2021. godine i od tada je prošla sedam ciklusa hemoterapije.

- Bilo je veoma teško. Imala sam veoma jake glavobolje od toga do te mere da sam morala da sedim u potpuno mračnoj prostoriji sa maskom za oči, ali nedavni rezultati pokazuju da sam skoro u potpunoj molekularnoj remisiji. Ojećam se pozitivnije sada kada prolazim kroz ovo. Međutim, bilo je trenutaka kada sam mislila da ću umreti. Samo sam srećna što sam to ranije dobila - objasnila je Džordžina, piše "The Sun".

