EVO KAKO DA ODABERETE SLATKU DINJU: Ovih nekoliko saveta vam može biti od koristi! Na OVO posebno obratite pažnju!

Pripremili smo nekoliko saveta uz čiju pomoć možete odabrati najbolju dinju. Prilikom kupovine, dovoljno je svega par minuta da pažljivo pogledate i omirišete plod.

Miris i kora odaju kvalitet dinje

Kada birate dinje obratite pažnju na njihovu koru. Izbegavajte one koje imaju vidljive zelene linije jer su one znak da je dinja ubrana prerano. Umesto toga bolje je da izaberete onu koja ima jednoliku nijansu bež boje. Proverite dinju kucanjem. Ako kucnete o dinju i čujete šuplji zvuk, to je znak da je dinja u idealnom stanju. Ako dinja nema sladak miris, to znači da je prezrela.

Sastav dinje

Dinja sadrži veliku količinu vode, a relativno malo kalorija, tako da je pogodna za dijetalnu ishranu, kao diuretik i za čišćenje organizma.

Jedna porcija dinje od 150 grama sadrži: 53 kalorije, 0,3 g masti, 13 g ugljenih hidrata, 1,4 g vlakana, 30% dnevne količine vitamina A, 78% dnevne količine vitamina C.

Kod nekih kalifornijskih sorti izmerene su i 100-postotne dnevne potreba vitamina A i C. Ova slasna voćka obiluje antioksidansima kolinom, zeaksantinom i beta karotenom.

