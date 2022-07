IVANA JE NAJBRUTALNIJE IZDALA NAJBOLJU PRIJATELJICU: To će je proganjati DO GROBA! Bile su kao sestre, a ona joj zabola NOŽ U LEĐA

Jedna žena je učinila najboljoj prijateljici nešto što će je proganjati ceo život. Kako kaže, do groba će se kajati zbog onoga što je uradila, ali - nema nazad.

Ivana kaže da će se do kraja života stideti onoga što je uradila. Umreće sa kajanjem u srcu. Ali najvažnije za nju je da je donela pravu odluku kada je oklevala da kaže prijateljici šta se dogodilo.

Ona i Ana su prijateljice od prvog razreda. Takođe su išle u isto odeljenje u srednjoj školi. Otišle ​​su u isti grad da studiraju, ali na različite fakultete. Ipak, i dalje su se držale zajedno, bile su kao sestre. Bile su, jer Ivana zna da to sada nije tako.

Udale su se skoro u isto vreme. Međutim, dok je Anin muž Marko bio "popularan" (barem do tada), Ivanin je bio potpuni promašaj. Nekoliko godina muke, borbe tokom razvoda. Na sreću, nisu imali dece. Ana je Ivani tada mnogo pomogla, a kada je Ivana ostala sama, išla je na svaki praznik kod svoje dugogodišnje prijateljice. Ana je imala decu. Sa zadovoljstvom ih je Ivana čuvala.

Ana i Marko su kupili prelepu kuću u blizini grada. On je lekar, ona je bila direktor prodaje u poznatoj firmi.

Ana je bila unapređena i morala da ode u inostranstvo na dodatnu oduku. Trebalo je da njena majka čuva decu, jer se Marko vraćao u različito vreme kući - znate, radno vreme, privatne kancelarije. Nažalost, nekoliko dana pre Aninog odlaska, starica je imala išijas i nije mogla da ustane iz kreveta. Ana je bila očajna. Ivana je ponudila pomoć, ponudila da se preseli kod njih i da se brine o deci dok ona nije u državi. Sve je išlo glatko.

Posle nedelju dana, uoči dolaska Anine majke, kojoj je bilo mnogo bolje, Marko se vratio kući oko 20 časova i odlučio da, pošto je petak, počinje vikend, može popiti čašu konjaka i Ivana mu se pridružila. Seli su na terasu, uživajući u piću. Smejali su se, pričali jedno drugom stare priče. A onda je Marko upalio romantičnu muziku, pozvao Ivanu na ples. Igrali su zagrljeni, Marko je počeo da je ljubi, i završili su u krevetu.

Na sam pomen toga Ivana pocrveni, od stida. Jer zna da za nju nema opravdanja, ni alkohol, ni muzika, ni nedostatak muškarca u njenom životu.

Ujutru je videla da i Marko ima prilično zbunjenu facu. Uvukla ga je u kupatilo i rekla da se ta noć nikada nije dogodila. Bez reči o tome šta su uradili, Ana nikada ne sme saznati. Ne može izgubiti muža i najbolju prijateljicu u isto vreme.

Ivana je otišla kući i pre dolaska starice. Kada se Ana vratila, zvala je, zahvaljivala, uzbuđeno pričala o svom odlasku, Ivani su potekle suze niz obraze. Lagala je da je bolesna, izbegavala je susrete jer nije znala da pogleda drugaricu u oči - kaže ona.

Ipak, na kraju su morali da se vide. Za Ivanu je ovaj trenutak bio užasan. Ipak, uspela je da preživi, i vremenom je bilo malo lakše. Ali samo malo, kako ona naglašava, jer ona noć sa Markom joj je pred očima do danas.

Ipak, smatra da je ispravno postupila donevši takvu odluku. Učinili su veliku glupost i nisu razmišljali o posledicama. Ponekad takav trenutak, jedan trenutak, može uništiti tuđi život, i to ne jedan život, već nekoliko života. Da li bi Ana trebalo da sazna za ovu prevaru? Živeti sa uverenjem da su je dvoje najbližih ljudi izdali. Ivana misli da bi to bio samo još jedan prljavi trik. Ona više voli da se sama muči. Nikada više nije razgovarala sa Markom o tome. Zna da je i dalje muž za primer. Kajanje će odneti u grob, ali je svesna da je to najmanje što je trebalo da učini za svoju prijateljicu.

