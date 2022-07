ŠTA BOTOKS ZAISTA RADI LICU: Evo šta treba da znate pre nego što rešite da se BOCNETE, a ovo su KOMPLIKACIJE koje mogu nastati

Neke činjenice o "ubodu protiv starenja" su iznenađujuće - od stanjivanja kože do toga da se osećate srećnije jer se više ne mrštite.

Britanska robna kuća "Džon Luis" počeće da nudi injekcije botoksa koje koštaju samo oko 45 funti (oko 6300 dinara).

Botoks je poznat po svojim efektima protiv starenja na licu, ali postoje i drugi potencijalni dugoročni efekti njegove upotrebe.

U stvari, postao je toliko popularan da je britanska robna kuća otkrila da će početi da ih nudi u šest svojih prodavnica u Velikoj Britaniji, uključujući London, Edinburg, Milton Kejns, Sautempton, Kingston i Kembridž.

Upotreba botoksa kao proizvoda protiv starenja je ono po čemu je najpoznatiji, ali ima i druge namene. Na primer, može se ubrizgati ispod pazuha da bi se zaustavilo znojenje, ili u mišiće u vilici da bi se smanjilo škrgutanje zubima, ili oko glave i lica da bi se smanjio bol zbog migrene.

I dok mnogi idu na tretman da bi imali svež izgled lica, možda ne znaju tačno kako se to postiže, kao ni nuspojave ovog hemijskog proizvoda.

Evo kako botoks stvarno deluje

1. Njegov glavni sastojak je toksin koji parališe mišiće

Aktivni sastojak botoksa je oblik botulinum toksina - proizveden od strane mikroba koji izaziva botulizam - vrstu trovanja hranom. Botoks je robna marka. Postoje i drugi proizvodi različitih proizvođača koji sadrže veoma sličan glavni aktivni sastojak i koji se koriste na sličan način, uključujući Disport, Jeuveau i Kseomin.

Međutim, ovi proizvodi nisu potpuno zamenljivi jer postoje neke razlike u načinu proizvodnje što utiče na njihovu snagu, međutim, svi rade na sličan način.

Proizvod se prodaje u obliku praha, koji se pomeša sa tečnošću pre nego što se ubrizga direktno u mišiće. Iako se koristi u mnogim mišićima oko lica i tela, iz više razloga, obično se koristi na čelu i oko očiju kako bi se smanjila pojava bora na ovim područjima.

Ove injekcije blokiraju hemijske signale iz nerava koji izazivaju kontrakciju mišića, u velikoj meri paralizujući te mišiće. Zaustavljanjem mišićne aktivnosti, koža izgleda glatkije. Efekti nisu trajni i obično nestaju oko tri do četiri meseca nakon injekcije, iako se to može razlikovati među pojedincima.

2. Dugotrajna upotreba botoksa može izazvati stanjivanje kože

Retka, ali potencijalna nuspojava redovnog tretmana botoksom tokom mnogo godina je stanjivanje kože. Normalno, u prirodnom starenju, stanjivanje kože postaje očiglednije kada ljudi počnu da primećuju vene koje ranije nisu bile vidljive. Oni koji počnu da koriste botoks veoma mladi, na primer u dvadesetim godinama, mogu biti izloženiji tome, kaže dermatološki hirurg dr Patriša Veksler.

- Koža čela može prerano da se istanji, a mišići oslabe - rekla je ona.

Ponekad, posle višegodišnje upotrebe, može da dovede i do pojave "težih" obrva i kapaka, što otežava nastavak upotrebe toksina, dodaje on. Međutim, uključivanje odgovarajuće nege kože u svoju rutinu - koja se sastoji od svakodnevne nege - može pomoći u ublažavanju ovog rizika.

3. Dugotrajno korištenje može da oslabi mišiće, sprečavajući bore

Neki misle da će korištenjem botoksa dugoročno izgledati starije - zapravo to može biti istina. To je zato što ponovljena upotreba toksina i rezultirajuća paraliza mogu dovesti do slabljenja mišića. Uostalom, mišić će prirodno postati manji zbog manje aktivnosti, a taj će učinak trajati i nakon što botoks nestane.

Verovatnije je da će se to dogoditi, i to u većoj meri, kada se koristi redovno, pošto mišići imaju malo vremena da se kreću između dopunjavanja.

Kako se mišić manje kreće, to uzrokuje manje linija i bora - pa iako se pokret vraća nakon što injekcije prestanu - smanjenje tog pokreta tokom vremena upotrebom botoksa je problematično.

Zbog toga su neki ljudi zagovornici upotrebe botoksa - jer zamrzavanje mišića, zbog čega ne možete da pravite određene izraze koji izazivaju bore - znači da će stvaranje bora biti mnogo sporije.

4. Ponovljena upotreba može "trenirati" mišiće da se manje kreću

Drugi razlog zašto botoks deluje na smanjenje bora je taj što menja način na koji se izražavate, kaže dermatolog dr Mari Vajnštajn.

- Pošto se vaši mišići lica nakon godina upotrebe naviknu na 'manje' izraze lica, postaju 'obučeni' da to i dalje rade - smatra ona.

Rekla je da navikavanje na osećaj da radite manje pokreta, kao rezultat botoksa, znači da možete postati svesniji tih pokreta.

- Kada se naviknete na osećaj da imate manje pokreta na čelu posle neurotoksina, bićete svesniji pokreta kada toksin nestane - dodala je ona.

5. Može izazvati atrofiju mišića lica ako se koristi od mladosti

Dok neki hvale prednosti preventivnog botoksa, odnosno smanjenje pokreta lica koji izazivaju bore kako bi se sprečilo njihovo pojavljivanje - drugi su oprezni u pogledu bezbednog uzrasta za početak injekcija.

Za neke stručnjake, ako ga koristite premladi, to može rezultirati nekim neželjenim estetskim nuspojavama - atrofijom mišića lica.

Atrofija je kada se mišić ne koristi i zbog toga počinje da se "suši", što može uticati na oblik delova lica. Primetnije je u područjima gde mišići doprinose obliku lica, uključujući vilicu, bradu i obrve.

- Ako nanesete previše botoksa na čelo dugi niz godina, mišići će postati slabiji i ravniji - rekla je dermatološki hirurg dr Patriša Veksler i dodala da se, kada mišići oslabe, više oslanjaju na okolne mišiće da završe pokrete, što onda može da izazove bore u tim drugim oblastima.

- Ako neko prestane da koristi mišiće čela, može da počne da žmiri pomoću nosa i da dobije bore oko nosa - objasnila je ona. Malo je verovatno da će efekti ove vrste atrofije biti trajni i često nestaju između tri i devet meseci nakon primanja injekcije.

6. Manje mrštenja bi vas moglo učiniti srećnijim

Možda je jedno od najiznenađujućih otkrića o botoksu da on zapravo može učiniti ljude srećnijima. Studija iz 2019. u Journal of Cosmetic Dermatologi otkrila je da je postupak u korelaciji sa pozitivnijim raspoloženjem.

Istraživači su krenuli da testiraju ideju da se botoks može koristiti kao tretman za depresiju. Pregledali su psihološku teoriju koja sugeriše da kada su određeni mišići uključeni u mrštenje paralizovani - to dovodi do manje povratnih informacija lica za negativne emocije.

To zauzvrat znači da može biti teže održavati negativno raspoloženje, što dovodi do toga da se osoba oseća pozitivnije.

Upoređujući efekte botoksa na raspoloženje sa drugim tretmanima, uključujući piling i laserske tretmane, istraživači su otkrili da je botoks — i nemogućnost mrštenja — u korelaciji sa smanjenim negativnim raspoloženjem.

Dakle, ako ste neko ko se puno mršti, a mislite da to utiče na vaše raspoloženje, možda bi vam injekcija protiv mrštenja mogla pomoći, donosi Daily Mail.

