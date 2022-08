Još nisam dostigla svoju idealnu kilažu, ali sam danas mnogo bliže nego što sam bila juče: Evo šta mi je pomoglo!

Ja sam tridesetšestoogodišnja majka troje živahne male dece. Imamo dva psa i mačku i zajedno sa mužem održavamo domaćinstvo, hranimo decu i kućne ljubimce i taksiramo klince na njihove sportiće i rođendane po igraonicama i oboje radimo puno radno vreme. To je to – to je moja lista izgovora zašto sam nabacila blizu 20 kg u poslednjih nekoliko godina, zašto sam jela nezdravu hranu, zašto sam bila umorna sve vreme i zašto su moje emocije išle od-do i menjale se iz minuta u minut. Trebala mi je pomoć.

Od samog starta sa Green Fit-om, napravila sam veliki napredak - veći nego što sam očekivala, da vam pravo kažem. Izgubila sam 10 kg težine, a dobila sam volju da počnem da vodim računa o sebi i da počnem da vežbam redovno izgubivši čak 42 cm u obimu! Smanjila sam obim i u kukovima, a konfekcijski broj za čak 2 veličine. Više sam fokusirana na pozitivne stvari u životu uopšte, bolje se nosim sa stresom, osećam se energičnije i generalno sam srećnija.

Još uvek radim na sebi i svom zdravlju i iako možda još nisam dostigla svoju idealnu kilažu iz snova, ali sam danas mnogo bliže nego što sam bila juče i znam da ću nastaviti da se usavršavam. Ne mogu dovoljno da zahvalim firmi Wellgreen na njegovoj posvećenosti i njegovom prijateljskom, profesionalnom i posvećenom pristupu svakoj mušteriji posebno.

Toplo bih preporučila Green Fit biljne kapi svima koji žele da promene svoj život na bolje – to je zaista investicija u sebe. Takođe, budite spremni da se sami potrudite, Green Fit će vam dati formulu za pobedu i ohrabriti vas i voditi vas na svakom koraku na tom putu, ali morate i vi da učinite sve što je do vas!

Green Fit biljne kapi za mršavljenje predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

PREPORUČENA UPOTREBA PROIZVODA:

Odmeriti 75 kapi i rastvoriti u 30 ml (rakijska čašica) vode ili čaja. Green Fit biljne kapi piti 2 puta dnevno, ujutru i uveče. Preporučuje se konzumiranje tri bočice u kontinuitetu.

