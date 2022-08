3 RAZLOGA ZAŠTO MUŠKARCI NEĆE MOĆI DA NAĐU DEVOJKU! Doktor nauka otkrio glavne KRIVCE za njihovu USAMLJENOST: Nema im SPASA!

U tekstu Grega Matosa "Rast usamljenih slobodnih muškaraca", koji je objavljen u magazinu "Psychology Today" doktor nauka navodi da postoje sve manje šanse da heteroseksualni muškarci nađu partnera.

Naime, Greg Matos je u svom istraživanju primetio da nikada nije bio manji udeo zauzetnih mladih i sredovečnih muškaraca, te da na aplikacijama za upoznavanje oni čine 62% ukupne populacije i da u poslednjih trideset godina postoji trend da sve više muškaraca ostaje bez emotivnog partnera.

foto: Printscreen

Prema navodima ovog doktora nauka, postoje rtri razloga zašto će heteroseksualni muškarci u budućnosti imati još više problema da nađu partnerku.

Aplikacije za upoznavanje

- Bez obzira da li ste slobodni, razvedeni ili ste u potrazi za partnerkom, aplikacije za upoznavanje su najveći pokretač romantičnih odnosa u SAD-u. Problem je što muškarci čine 62% korisnika istih, pa su žene uglavnom preplavljene ponudama. Takmičarski duh u onlajn upoznavanju je na visokoj lestvici, a sve su ređi srećnici koji uspeju da pronađu partnerku u slučajnim susretima i druženjima - napisao je Greg.

Standardi u vezi

Nije nimalo čudno, s obzirom na to kakava je trenutna situacija u procentima na aplikacijama za upoznavanje, zašto su žene postale veoma selektivne u izboru partnera. Primetio sam iz lične prakse da žene u dobi od 25 do 45 godina preferiraju muškarce koji su emotivno dostupni, dobri u komunikaciji i one koji dele slične ili iste vrednosti kao i one - istakao je psiholog.

foto: Profimedia

Deficit veština

Kada su muškarci u pitanju kao najčešći problemi u manjku veština u interpersonalnim odnosima su - nedostatak strpljenja, loše komunikacijske veštine i duži period usamljenosti i manjak socijalnog kontakta. U zaključku teksta Grega Matosa najmanje brinu aplikacije i standradi u vezi već opiranje jednog dela muškaraca da porade na veštinama i načinu ophođenja prema potencijalnim partnerkama.

- Muškarci imaju ključnu ulogu u transformaciji. Zahtevaće da rade na sebi, mentalnom zdravlju i tipu ljubavi koju žele da ostave - zaključuje naučnik.

(Kurir.rs/Psychology Today)

