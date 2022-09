ROĐENA SAM S DVE MATERICE: Lekari su mi rekli da neću moći da imam decu, a porodila sam se sa 17 godina! (FOTO)

Mejson je imala samo 13 godina kada je otkrila da postoji nešto neobično u vezi s njenim telom jer je imala menstruaciju koja je trajala čak godinu dana. Kad su lekari ispitali problem, otkrili su da je rođena s dve materice.

Kad je joj je saopštena dijagnoza, rečeno joj je da je malo verovatno da će ikada imati decu.

- Bilo je to čudno iskustvo, imala sam 13 godina i menstruaciju dugu 12 meseci. Bila sam bolesna i lekari su konačno uradili testove nakon godinu dana i rekli mi da su šanse da ikad postanem mama jako male - izjavila je Mejson za Daily Star.

Budući da je bila devojčica, nije o tome razmišljala. Družila se sa svojim vršnjakinjama i nije o tome ozbiljno razmišljala.

Međutim, sa 17 godina je slučajno ostala trudna, shvativši da lekari nisu bili u pravu.

Trudnoća joj je bila komplikovana zbog njenog stanja, a nakon porođaja je zahtevala da je sterilišu.

- Teško je biti roditelj u tim godinama, društvo me je osuđivalo i imalo prema meni negativan stav. Ali, lekari su me tešili, bili su ljubazni. Pristali su da me sterilišu tek u 21. godini. Imala sam vrlo težak porođaj zbog dva grlića materice - istakla je Mejson.

