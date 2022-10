ONA JE KRALJICA JESENI: Niste ni svesni koliko je PEČENA BUNDEVA zdrava, a u ovoj kombinaciji je PREUKUSNA! (RECEPT)

Pored mnoštva vitamina i minerala sadrži i značajnu količinu beta karotena koji je snažan antioksidans, koji jača imunitet i smanjuje rizik od razvoja malignih tumora

Bundeva je kraljica jeseni, a pored toga što je predivna dekoracija na našem stolu, ona je i veoma ukusna poslastina na našoj trpezi. Zato je prava šteta ne iskoristiti je kao slasno jelo, a svakako jedan od najjednostavnijih načina pripreme je pečenje u rerni.

foto: Profimedia

Bogata je beta karotenom koji je karakterističan za sve biljke koje imaju živopisnu, jaku boju (šargarepa, pomorandža...). Bundeva obiluje vitaminima C, B1, B2, B3, B6. Takođe, sadrži i folnu kiselinu i minerale poput kalijuma, kalcijuma, gvožđa i fosfora. Tu su i oligoelementi, kao i materije značajne za bolje varenje. Zato je ova namirnica preporučljiva za one koji imaju problema sa digestivnim traktom. Bundeva je izvanredan diuretik, a blagotvorna je i za one koji boluju od artritisa i gihta.

Kod pečenja bundeve nema prevelike mudrosti, radi se o najjednostavnijem receptu za koji vam je potrebno tek malo vremena.

Sami po želji možete odrediti ukus pečene bundeve koja se najčešće priprema u slatkoj ili slanoj varijanti, čiji ukus određuju naravno začini. Đumbir, beli luk i ljute papričice odlično se slažu uz slatkasti ukus bundeve, dok su njeni idealni partneri u slatkoj varijanti cimet, javorov sirup, vanila i rum.

foto: Profimedia

Slana varijanta Sastojci: polovina bundeve

maslinovo ulje

beli luk

đumbir

slatka paprika

so Priprema: Bundevu presecite na pola i očistite od semenki kako bi dobili samo čisti mesnati deo. A zatim tu polovinu isecite na jednake delove. Poređajte bundevu u podmazan pleh, a zatim svaki komad prelijte maslinovim uljem. Na svaki komad stavite začine po izboru. Za slanu varijantu pripremite mešavinu od belog luka, malo đumbira, slatke paprike i soli koju je dovoljno samo posuti preko bundeve. Pripremljenu bundevu pecite u rerni na 180 stepeni oko 45 minuta, poslužite toplu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:56 DANAS JE MIHOLJDAN: Kažu da na ovaj dan počinje prava jesen, veruje se da ove običaje treba ispoštovati JEDAN POSEBNO