BIO JE LJUT ŠTO SAM ŽENSKO! Ispovest devojaka čija je familija bila RAZOČARANA kad su se rodile: Bolje da se rodilo klupko konca!

U našoj tradiciji često se žensko dete doživljava kao druga kuća, dok su muška deca naslednici i ponos. Ovo posebno utiče na samopouzdanje mnogih damam jer su već rođenjem "razočarale" porodicu.

Iako ovaj trend u savremenom dobu počinje polako da se gubi, tradicija je tradicija i teško nestaje, te ne čudi da još uvek ima onih očeva koji se razočaraju kada otkriju da su dobili ćerku, iako su oni jedini odgovorni za pol deteta, a razgovor o tome pokrenula je jedna devojka na društvenoj mreži Tviter.

- Kad sam se ja rodila kao treća ćerka baba je rekla "bolje da se rodilo klupko konca nego to", a tatin kum je plakao "od muke". To su i dalje "anegdote" na slavama - napisala je jedna nakon što je na Tviteru osvanula ispovest druge devojke koja je podelila iskustvo svoje drugarice nakon porođaja:

- Kad je moja drugarica rodila drugu ćerku, njena svekrva kaže: "Nemojte javljati dedi, trenutno vozi, poginuće kad čuje za ovu našu bruku".

Ubrzo je usledila ceo niz ispovesti dama koje su se suočile sa sličnom reakcijom porodice kada su se rodile kao devojčice.

- Kad sam se ja rodila, tata nije došao kući tri dana. Bio ljut što sam žensko. Al, kad me video, "zaljubio" se, i voleo me do svoje smrti. Kad sam ja rodila prvo dete, ćerku, bio je srećan iskreno. Kaže, neću dva puta istu grešku da pravim - podelila je jedna žena svoju priču, srećom sa lepim epilogom.

- Ne želim da se setim kakvih je izjava bilo, navešću da za 18 ti rođendan nisam dobila tortu od tetke, jer sam žensko, a muškom delu familije je redovno nosila. I kod podele imovine, ne treba meni i sestri jer smo cure, ona ima sina. Ostalo ću zadržati za sebe. Evo, plakala bih - napisala je druga dalje u komentarima.

