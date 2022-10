9 GODINA SPAVALA BEZ PREKIDA: Nisu uspeli da je probude, nazvali je USPAVANOM LEPOTICOM, a njen PAKAO počeo kada je otvorila oči!

Može se reći da je 19. vek je fascinantno doba jer je bilo na ivici industrijske revolucije, modernizacije medicine i društvenih promena koja će uticati na buduće generacije iz korena im menjajući život.

Vremena su bila jednostavna, ali to ne znači da nije bilo komplikovanih događaja koji tadašnji ljudi jednostavno nisu mogli da objasne.

Jedan takav događaj bio je slučaj Elen Sadler, sasvim obične devojčice koja je jednog dana zaspala i nije se probudila - 9 godina!

foto: Profimedia

Uspavana devojčica iz Turvila

Elen je rođena 15. maja 1859. u velikoj porodici od 12 dece. Ona je bila deseto dete, a njena porodica je živela u malom britanskom selu koje se nalazi između Oksforda i Bakingemšira, poznatom kao Turvil. Tako je ona postala “uspavana devojčica iz Turvila”, prenosi Istorijski zabavnik.

Njen otac Vilijam Sadler bio je farmer. Poginuo je u nesreći kada je Elen bila mala. Njena majka En Sandler se ponovo udala za Tomasa Frevena, fabričkog radnika koji se prema njenoj deci ponašao kao prema svojoj i generalno - porodica je živela srećno i sasvim obično.

Elen je bila zdravo dete i nikada nije pokazivala nikakve zdravstvene probleme. A onda je 29. marta 1871. kada joj je bilo 11 godina, otišla da spava sa ostalom braćom i sestrama kao i svake druge noći. Jedina razlika je bila što se sledećeg jutra nije probudila!

Braća, sestre, majka i očuh su je drmali, gurali, vikali, ali Elen je bila i dalje usnula. U početku su svi mislili da je umrla, ali devojčica je i dalje imala puls i bila je topla. Lokalni lekari su analizirali njenu situaciju, ali ovako nešto niko do tada nije video. Nisu mogli da kažu šta je uzrokovalo ovo duboko stanje hibernacije.

Stručnjaci iz cele zemlje došli su da pogledaju Elen, ali niko od njih nije video ni čuo za nešto slično. A devojčica je i dalje spavala…

foto: Profimedia

Neobjašnjivi fenomen

Kada se priča pročula, ljudi bi dolazili u Elenin dom da doniraju novac kako bi porodici pomogao u lečenju. Problem je bio što se činilo kako - nikakvo lečenje nije bilo potrebno! Neki od ljudi koji su posetili porodicu čak su insistirali na pokušaju da probude devojčicu. Došli su sa različitim vrstama alarma, satova i raznoraznih skalamerija, ali nijedan od njih nije radio.

Tajms je kasnije te godine objavio članak o Elanovom slučaju u kojem su napisali: "Jedan od najneverovatnijih, neobjašnjivih fizioloških fenomena koji su ikada desili".

To je ono što je Elen zaista učinilo popularnom, privlačeći čak i ljude iz inostranstva da vide usnulu devojčicu. Osim što bi donirali novac za nju, počeli su i da plaćaju znatne sume za male pramenove Elenine kose. Kako je porodica bila velika, a prihodi mali, roditelji su prihvatili neke od zahteva i uskoro se pročulo da su se prilično obogatili.

To je dovelo do federalnih istraga jer je lokalna policija mislila da zarađuju na jadnoj devojci. Sa druge strane, roditelji su napomenuli da nikome i nikada nisu tražili novac i da su ljudi donirali svojom voljom.

Svi su se pitali kako je devojčica još uvek živa nakon što mesecima ništa nije jela ili pila? Tako što ju je majka ju je malim čajnikom hranila kašom, mlekom i vinom sa šećerom. Posle godinu dana devojčici se vilica zaključala i tada je majka počela da je hrani kroz mali procep gde je devojčici nedostajao jedan od zuba.

Nažalost, 1880. Elenina majka je umrla od iznenadnog srčanog udara. Na osnovu onoga što su doktori konstatovali, stalni stres i psihički problemi uzrokovani ćerkinim stanjem za koje se činilo da se nikada neće završiti izazivali su preveliku anksioznost, a zatim i srčani udar.

foto: Profimedia

Veliko buđenje

Samo 5 meseci nakon majčine smrti, Elen se probudila nakon devet dugih godina sna. Zaspala je sa 11, a probudila se sa 21! Neobjašnjivo kao što je i zaspala, tako se i probudila u novogodišnjoj noći 1880. Sledećeg dana - 1. januara 1881. novine su poludele! Ceo svet je znao - iako su svi izgubili nadu, usnula devojka iz Turvila se probudila!

Okružena braćom i sestrama koje jedva da je prepoznala Elen je dobila tužnu vest da su joj oba roditelja umrla. Očekivano, Elen je bila u šoku! Ispričala je da ništa nije sanjala ili bar - da se ne seća. Zaspala je kao devojčica, proburila se kao devojka. Trebalo joj je vremena da shvati sve što se dogodilo i da obradi te informacije.

Mentalno, Elen je još uvek imala 11 godina. Nije imala priliku da stekne bilo kakvo obrazovanje ili opšte znanje kroz životno iskustvo. Tetka Grejs bila je ta koja je pristala da brine o devojci i nauči je o svetu u kome treba da živi - i to brzo!

Većina novca prikupljenog tokom spavanja je potrošena, što znači da je Elen morala da zarađuje za život uprkos svemu što se dogodilo. Pravila je ogrlice od perli. Nekoliko godina kasnije udala se za farmera iz Redinga i rodila šestoro dece.

Kako je vreme odmicalo, interesovanje za Elen je počelo da slabi i ona se izgubila sa javne scene. Poznato je da je preminula 1901. ali kako joj je izgledao život i da li je pred kraj imala nekih zdravstvenih problema - nije poznato.

foto: Profimedia

Od čega je Elen zapravo bolovala?

Nakon što se Elen probudila 1880. godine, dr Gelneu je počeo da razmatra medicinaska stanja koja bi Elen dovelo do dubokog sna. Nekrolepsija ili “bolest spavanja” je prvi put definisana 1880. godine.

Ovo retko stanje mozga dovodi do toga da osoba iznenada zaspi na duži vremenski period. Narkolepsija je uzrokovana nedostatkom oreksina koji je hemijski hipokretin u mozgu koji nam pomaže da se probudimo i ostanemo budni tokom dana.

Iako narkolepsija ne izaziva dugoročne zdravstvene probleme, ona može prouzrokovati dugoročne mentalne probleme za one koji izgube veliki deo života spavajući, kao u slučaju Elen Sandler. Takođe, lekari su razmatrali i mogućnost da je Elenina prerana smrt uzrokovana depresijom zbog gubitka toliko godina mladosti.

Do danas se ne zna šta tačno budi pacijente koji boluju od narkolepsije, niti postoji lek za to. Većina informacija u ovom članku preuzeta je iz knjige “Uspavana devojka iz Turvila” koju je napisao Ronald Kon Džesi Rasel, piše History of yesterday.

(Kurir.rs/Istorijski zabavnik)

