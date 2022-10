POSLE TRUDNOĆE NISAM NIKAKO MOGLA DA SMSRŠAM: Najbolja stvar koju sam uradila za sebe i svoje zdravlje je OVO!

Ugojila sam se tokom trudnoće i nikako nisam mogla da se vratim na prvobitnu težinu, a onda je i pandemija došla i bila sam non-stop kod kuće uz frižider. Hrana mi je bila veliko iskušenje, posebno prerađena hrana, ali i uteha. Stalni osećaj umora i iscrpljenosti “lečila” sam šećerom. Onda sam shvatila u kom pravcu idem i da ću ako ovako nastavim za 10 godina imati 30 kg više.

Želela sam da dostignem težinu koju sam imala pre trudnoće, 60 kg iako to nije moja idealna težina. Poručila sam Green Fit biljne kapi jer su potpuno prirodne i bezbedne, pratila sam ih na društvenim mrežama i dopao mi se način na koji pričaju o zdravlju i mršavljenju.

Zaista su mi prijale kapi, primetila sam da mi je pokrenuo metabolizam i osećala sam se lakše i kao da imam više energije. Prvo sam primetila da mi je splasao stomak i da sam izgubila dosta u obimu struka što me je jako obradovalo. Kapi sam počela da pijem u maju prošle godine i do kraja jula već sam bila na pola puta do svog cilja (tada sam bila izgubila 7,5 kg). Pored promena vezanih za poboljšanje moje ishrane, uključila sam i svakodnevne šetnje. U ovom trenutku sam već uspela da izgubim još 3 kg i osećam se veoma dobro.

Imam više energije, lakše se krećem i fleksibilnija sam. Osećam se odlično, izgledam bolje, odeća mi bolje stoji. Prešla sam sa veličine 40 na veličinu 36. Najbolja stvar koju sam uradila za sebe i svoje samopoštovanje/zdravlje!

Green Fit biljne kapi predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

PREPORUČENA UPOTREBA PROIZVODA:

Odmeriti 75 kapi i rastvoriti u 30 ml (rakijska čašica) vode ili čaja. Green Fit biljne kapi piti 2 puta dnevno, ujutru i uveče. Preporučuje se konzumiranje tri bočice u kontinuitetu.

Cena Green Fit biljnih kapi iznosi 1.500 rsd i možete ih naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj

telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Cena paketa 2+1 gratis (2 bočice kupite, treću dobijete gratis) iznosi 3.000 rsd i možete ga naručiti

klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Dostava je moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

