OBEĆAO SI DA ĆEŠ JOJ ČUVATI SRCE I ČUVATI BRAK! Ispovest razvedenog muškarca: Evo kako da sačuvate ljubav sa svojom suprugom!

Saveti ovog tek razvedenog muškarca učiniće da se ponovo zaljubite u svog supružnika. Jer ono o čemu on govori je prava suština braka. Možda ne bismo očekivali da će razvedeni muškarac davati dobre savete o tome kako treba biti dobar muž, ali ovaj je prošao kroz toliko teškoća da zna za šta je vredno da se neko bori.

Evo njegovih saveta za brak koje bi voleo da su mu rekli ranije:

- Ja očigledno nisam nikakav stručnjak za veze. Ali baš zato što se moj razvod okončava ove nedelje, to mi daje posebnu perspektivu i znam šta bih voleo da sam drugačije učinio… Nakon što sam izgubio ženu koju sam voleo i brak koji je trajao skoro 16 godina, evo saveta za koje bih voleo da mi ih je neko ranije rekao:

1. Nikada nemoj da prestaneš da se udvaraš. Nikada nemoj da prestaneš da izvodiš svoju ženu. Nikada nemoj da uzmeš svoju ženu zdravo za gotovo. Kada si je pitao da li će se udati za tebe, obećao si da ćeš joj čuvati srce i čuvati brak. To je najvažnije i najsvetije blago koje će ti ikada biti povereno. Ona je odabrala tebe. Nikada nemoj to da zaboraviš, i nikada nemoj da budeš lenj kad je ljubav u pitanju.

2. Štitite srce. Kao što čuvate njeno, tako čuvajte i svoje srce. Volite jedno drugo, volite - naravno - i druge oko sebe, naročito bliske ljude, ali treba da postoji posebno mesto u tvom srcu gde niko ne sme ući osim tvoje žene. Neka uvek bude spremno da je primiš i pozoveš unutra i nemoj nikada da dopustiš da neko ili nešto zauzme to mesto.

3. Zaljubljuj se iznova i iznova i iznova. Stalno ćeš se menjati. Nisi ista osoba koja si bio kada ste se venčali i za pet godina nećete biti ista osoba koja ste danas.

Promena će doći i u tome morate ponovno odabrati jedno drugo svakodnevno. Ona ne mora ostati sa vama, i ako se ne brinete o njenom srcu, ona može dati to srce nekome drugome ili ga potpuno zatvoriti i možda ga nećete više nikada dobiti nazad. Uvek se borite da dobijete njenu ljubav kao što ste to činili kad ste joj se udvarali.

4. Uvek vidi ono najbolje u svojoj ženi. Fokusiraj se samo na ono što voliš. Ono na što se fokusiraš biže sve jače. Ako se usredsrediš na ono što ti smeta, samo ćeš videti ono što ti smeta. Ako se usredsrediš na ono što voliš, bićeš obuzet ljubavlju. Fokusiraj se toliko da više ne vidiš ništa osim ljubavi. Ne sumnjaj - ti si najsrećniji muškarac na svetu baš zato što ti je ova žena supruga.

5. Vaš posao nije da je menjate ili popravljate… vaš posao je da je volite onakvu kakva je, bez očekivanja da će se ikada promeniti. I ako se promeni, volite ono što postane, bilo da je to ono što ste želeli ili nije.

6. Preuzmite potpunu odgovornost za svoje emocije. Nije posao vaše žene da vas čini srećnim i ne može vas napraviti tužnim. Odgovorni ste za pronalaženje vlastite sreće i kroz to vaša radost će se preneti na vašu vezu i ljubav.

7. Nikada nemojte okriviti svoju ženu ako ste frustrirani ili ljuti na nju, to se događa jer izaziva nešto u vama. To su vaše emocije i vaša odgovornost. Kada osetite te emocije, uzmite vremena da se vratite sadašnjosti i pogledate unutar vas i shvatite šta je to u vama što traži da bude izlečeno. Osetili ste privlačnost prema ovoj ženi jer je ona bila osoba koja je najbolje aktivirala vaše rane iz detinjstva na najbolniji način da ih možete izlečiti…Kada izlečite sebe, više nećete biti izazvani njom i pitaćete se zašto ste ikada bili.

8. Kada je tužna ili uznemirena, nije vaš posao da je popravite, vaš posao je da je zagrlite i date joj do znanja da je u redu. Neka zna da je čujete i da je ona važna i da ste vi stub na koji se uvek može nasloniti.

Ženski duh je sklon promeni i emociji kao oluja, njene emocije će dolaziti i odlaziti i ako vi ostanete snažni i ne osuđujete, ona će vam verovati i otvoriti vam svoju dušu…

Nemojte bežati kada je uzrujana.

Ostanite prisutni i snažni i dajte joj do znanja da ne idete nigde. Slušajte šta u stvari govori iza reči i emocija.

9. Blesavite se zajedno… ne budite tako ozbiljni. Smejte se. Nasmejte i nju. Smeh čini sve drugo jednostavnijim.

10. Svakodnevno ispunite njenu dušu. Naučite njene jezike ljubavi i specifične načine da se ona oseća važnom i lepom.

Pitajte je da napravi popis od 10 stvari zbog koji se oseća voljenom i zapamtite te stvari i neka vam bude prioritet da se svaki dan oseća kao kraljica.

11. Budite prisutni. Dajte joj ne samo svoje vreme, nego i pažnju, vašu pažnju i dušu. Učinite šta god je potrebno da raščistite misli u svojoj glavi, tako da kad ste sa njom - da ste potpuno sa njom. Ponašajte se prema njoj kao da je vaša najdragocenija osoba na svetu. Što u stvari i jeste.

12. Budite spremni ponovo da je zavodite svojom muževnom prisutnošću, osvojite je svojom snagom. Neka se rastopi u svoju ženstvenu mekoću dok zna da vam može potpuno verovati.

13. Nemojte da budete loši… i takođe ne bojte se da budete jedan. Pravićete greške, kao i ona. Pokušajte da to ne budu ogromne greške i učite na njima. Ne morate biti savršeni, samo pokušajte da ne budete previše glupi.

14. Dajte joj prostora. Žena je tako dobra u davanju i davanju i ponekad je morate podsetiti da odvoji vreme za sebe. Ponekad će odleteti iz gnezda i naći ono što hrani njenu dušu i ako joj date taj prostor, vratiće se s novim pesmama za pevanje… (u redu, malo sam previše poetičan ovde, ali razumećete suštinu. Recite joj da uzme vremena za sebe, pogotovo ako imate decu. Potreban joj je taj prostor da bi se obnovila i ponovno usmerila i da nađe sebe nakon što se izgubila u posluživanju vas, dece i sveta.)

15. Budite ranjivi… Budite spremni da delite svoje strahove i osećanja i da priznate svoje greške.

16. Budite u potpunosti transparentni. Ako želite da ima poverenja, morate biti spremni da delite sve… pogotovo one stvari koje ne želite deliti. Potrebna je hrabrost da u potpunosti volite, da u potpunosti otvorite srce i pustite je u unutra kada ne znate hoće li joj se sviđati ono što nađe… Deo te hrabrosti je dopustiti joj da vas voli u potpunosti, vašu tamu kao i svetlost.

Spustite masku… Ako se osećate kao da morate nositi masku ispred nje i biti savršeni sve vreme, nikada nećete doživeti potpunu dimenziju onoga kakva ljubav može biti.

17. Nikada nemojte prestati da rastete zajedno. Ustajala bara širi malariju, potok je uvek svež i hladan. Nađite zajedničke ciljeve, snove i vizije i radite prema njima.

18. Ne brinite se previše oko novca. Novac je igra, nađite načine da zajedno radite kao tim da bi ste pobedili. Nikada ne pomaže kada se suigrači svađaju. Pronađite načine kako da uravnotežiti snage obe osobe za pobedu.

19. Oprostite odmah i fokusirajte se na budućnost radije nego da nosite težinu iz prošlosti. Nemojte dopustiti da vas istorija drži kao taoca. Držanje prošlih grešaka, koje ste napravili ili vi ili ona, jeste poput teškog sidra za vaš brak i sprečavaće vas da napredujete. Oproštaj je sloboda. Odrežite sidro i uvek izaberite ljubav.

20. Uvek izaberite ljubav. Uvek izaberite ljubav. Uvek izaberite ljubav. Na kraju, ovo je jedini savet koji vam je potreban. Ako je ovo vodeće načelo, prema kojem odabirete sve izbore, ne postoji ništa što će pretiti sreći vašeg braka. Ljubav će uvek izdržati.

Na kraju, brak nije vezan sa srećom zauvek. Reč je o radu. I predanosti da ćete rasti zajedno i spremnosti da konstantno ulažete u stvaranje nečega što će izdržati. Kroz taj rad, sreća će doći.

Brak je život i doneće uspone i padove. Prihvatanje svih ciklusa i učenje kako učiti iz svakog iskustva i voleti – to će doneti snagu i perspektivu za daljnje građenje, ciglu po ciglu.

Postoje lekcije koje sam naučio na teži način. Postoje lekcije koje sam naučio prekasno.

Ali ovo su lekcije koje učim i koje sam odlučio nositi napred. Istina je da sam voleo da budem u braku i kada za to dođe vreme, ponovo ću se venčati i kada to uradim, gradiću ga sa temelja koji će izdržati svaku oluju i bilo koju količinu vremena.

Ako čitate ovo i nađete mudrost u mom bolu, podelite to s drugima čija su srca još puna nade. Neki od tih muškaraca su možda poput mene i ovim teško zarađenim lekcijama možda će se nešto probuditi u njemu i naučiće da bude onakav muškarac kakvog je njegova dama čekala.

Žena koja mu je rekla - pristajem i poverila mu svoj život, čekala je da se taj muškarac pokaže.

Ako čitate ovo i vaš brak nije ono što biste hteli, preuzmite 100% odgovornosti za vaš deo u braku, bez obzira na vašu suprugu i obavežite se na primenu ovih lekcija dok još ima vremena.

Muškarci, ovo je vaša prilika: predajte se da budete neverovatan partner. Nema većeg izazova, ni veće nagrade. Vaša žena zaslužuje to od vas.

