IMAM 35 GODINA I DEVICA SAM! Ova devojka je prelepa, a za samoću krivi svoje RODITELJE: Evo kakvi MUŠKARCI joj se sada javljaju!

Indijka Sonali Čandra ponosna je devica iako ima 35 godina, a istakla je kako ne planira da se predomisli po pitanju sekse pre braka. Na vođenje ljubavi ne pristaje bez prstena na ruci, a sve je to ispričala prvo na poznatom šou „Dr. Phil“.

- Smatram seks svetim i posebnim. Zapravo, ni ne volim reč „seks“, više volim „vođenje ljubavi“ - objasnila je u intervjuu za Daily Star pa dodala:

- Biću spremna za vođenje ljubavi kad nađem „onog pravog“. Tražim gospodina koji je moralan i etičan, zgodan, ambiciozan, drži do zdravlja i koji će se prema meni ponašati kao prema kraljici. Želim ono što Prijanka Čopra ima s Nikom Džonasom - rekla je.

Sonali je objasnila da je odrasla s jako strogim i tradicionalnim roditeljima Indijcima, koji su joj zabranjivali društveni život i veze tokom odrastanja.

- Mislim da je takvo odrastanje jako negativno uticao na moju sposobnost pronalaska partnera, jer je dejtovanje socijalna veština - rekla je.

Čandra se nakon neuspešnih pokušaja pronalaska ljubavi prijavila za rijaliti šou „Pet frajera nedeljno“ u kojem je bila u izolaciji od spoljašnjeg sveta sa pet muškaraca. Nažalost, ni to joj nije donelo ništa. Kako kaže, većina muškaraca odustane kad čuju da je još devica, a do sad je pokušala s njih devet.

- Od kad sam postala TV zvezda, javlja mi se veliki broj muškaraca koji mi nude brak, ali je mene strah da se nalazim sa nepoznatim ljudima - rekla je.

Ipak, dala je priliku jednom koji joj na napisao lepu poruku.

- Ovaj muškarac je zgodan, ambiciozan i malo stariji od mene, pa sam iznenađena da je još uvek samac! Neverovatno je smiren, što je odličan balans za moju živahnu prirodu - rekla je.

- Osećam se kao da ga poznajem celu večnost i osećala sam se ugodno u njegovoj blizini. Bio je malo koketan, ali je u potpunosti poštovao moje granice s obzirom na to da sam devica. Nije ni pokušao da me poljubi - ispričala je pa dodala da ne zna još šta on misli o njoj, ali da ne može da prestane da razmišlja o njemu i da se veseli njihovom narednom susretu.

