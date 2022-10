NAŠMINKAJTE OČI POPUT SVETSKIH ZVEZDA: U samo 4 koraka do smokey eyes efekta!

Takozvani smokey eyes je već duuugi niz godina omiljen trend u šminkanju, i kada je u pitanju dnevna, i kada je u pitanju večernja šminka. Iako izgleda tako komplikovano iznijansirati senke i postići takav mejkap, ustvari je vrlo jednostavno – potrebno je samo nekoliko koraka.

Evo koje faze je potrebno da ispratite i savršen smokey eyes je zagarantovan:

Baza za dugostrajnost

Ono što je najpre potrebno uraditi jeste preko celih kapaka staviti bazu. Baza može biti običan tečni puder ili puder u prahu ili kamenu. Na taj način ćete malo posvetleti kapke i učiniti izgled svežijim, odmornijim, a i obezbediti postojanost senki koje ćete naneti u sledećim koracima.

Svetlija senka

Izaberite senku koja je u nekoliko nijansi jedne boje. Većina senki je pakovana baš ovako, da može da se napravi smokey eyes. Najsvetliju boju nanesite na ceo kapak, a malo tamniju samo na pola kapka i to sa spoljne strane. Kružnim pokretima pomešajte po kapku ove dve boje, ali tako da ne idete skroz ka unutrašnjem delu oka.

Tamna senka

Najtamniju nijasnu nanesite na pregib kapka i na spoljni deo oka i u nešto blažim, takođe kružnim pokretima pređite četkicom. Ovoga puta se fokusirajte samo na te delove gde ste naneli tamnu senku umesto da prelazite preko celog kapka.

Maskara i trepavice

Najpre stavite makaru i sačekajte da se dobro osuši. Kada se bude osušila, ako želite mačkastiji izgled trepavica, stavite veštačke trepavice. Pošto su obične veštačke trepavice suviše komplikovane za stavljanje i pošto se sa lepkom nikad ne zna, naša preporuka je da stavite veštačke trepavice koje se kače pomoću magnetića. One su malkice drugačije od običnih, jer one imaju 2 dela, jedan ide na donju stranu trepavice, a drugi na gornju. Ovo vam je mnogo bolja varijanta jer se časkom stave i plus što mogu mnooogo puta da se koriste a ne samo jednom (ne znamo baš da li ćete ih naći u radnjama, ali ima ih OVDE ili se poruče na 011/6 888 999).

Probajte već danas ovako da se našminkate! Videćete koliko je lako i kako dobro izgleda!

