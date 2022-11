NA SAHRANI SAM SHVATILA DA JE MOM BRAKU DOŠAO KRAJ: Kad je OVO čula, zatražila RAZVOD, a evo šta ju je nateralo da stavi tačku

Jedna žena podelila je duboko lični, transformativni trenutak, trenutak kada je shvatila da je njen brak gotov.

To se dogodilo pre 14 godina, ali još uvek oseća drvenu poleđinu crkvene klupe, nemirnu energiju supruga s njene leve strane i memorijalni program na krilu, mokar od njenih suza.

- Jedva sam poznavala čoveka kog smo ispraćali. Bio je izdavački kolega i prijatelj mog svekra. Prisustvovala sam delom iz dužnosti, ali i iz opšteg osećaja zahvalnosti - priča Elis Petus, osnivačica onlajn zajednice za podršku, savete i resurse ženama vezano za gotovo sve teme o razvodu.

Godinu dana pre, njen najstariji sin oboleo je od retke bolesti opasne po život.

- Zbog brige o njemu, muž i ja smo morali da ostavimo gotovo sve kako bismo bili uz njega tri mučna meseca. Zahvaljujući izvrsnoj medicinskoj podršci, oporavio se i vratio se normalnom životu desetogodišnjaka - kaže Elis.

Nakon zvukova Baha i dobrodošlice, prvi hvalospev stupio je na govornicu. Privukao je pažnju prisutnih rekavši da je njegov 85-godišnji prijatelj pre svega "spektakularan i elegantan ljubavnik".

Neprijatan smeh prolomio se iz gomile svih uzrasta.

- Voleo je muziku, svoju porodicu, književnost, prijatelje, ovu zajednicu, svoje unuke i naravno, voleo je svoju ženu Džoanu - nastavio je.

Zatim se javila ćerka pokojnika i objasnila da nema razgovora o njenom ocu bez spominjanja njegovog neverovatnog braka.

- Moj otac je pronašao nekoga ko ga je cenio i koga je on tako žarko cenio, da nas je to sve oduševilo - dodao je i njegov sin.

Tokom 37 zajedničkih godina, on i njegova supruga postali su "sila prirode koja je mnoge u ovoj sobi nosila kroz tamu".

Zapravo, ova porodica je doživela neverovatnu patnju i gubitak, uključujući mentalnu bolest, samoubistvo i smrt, ne jednog, nego dvoje dece tinejdžerskog doba u saobraćajnim nesrećama. Ali kao odgovor na svaki bolni događaj, Mark i Džoana "okrenuli su se jedno prema drugom", rekao je njihov sin.

Još je ljudi stupilo na podijum - još jedan sin, ćerka, nećaci, prijatelji - svi su opisivali način na koji su ih Mark i Džoana spasili, uzdržavali, udomili i ohrabrili u najtežim trenucima u njihovim životima, prenosi Oprahdaily.

- Čuvši o partnerstvu punom ljubavi ovog mrtvog čoveka, nešto se otvorilo u meni. Moj suprug i ja upravo smo nosili našeg sina kroz mračne, iscrpljujuće dane njegove bolesti. Ali nakon njegovog oporavka, mi smo se udaljavali. Bila sam toliko u naletu radosti zbog našeg uspeha. Moj muž je osetio olakšanje, ali se bojao da ga je vreme provedeno u brizi za njega nepopravljivo unazadilo u njegovoj karijeri pisca i filmskog reditelja. Nisam mogla da razumem njegovu nesposobnost da mi se pridruži u slavlju. Doživeo je moje oduševljenje kao odbacivanje njegovog gubitka i smatrao je da nikad nisam cenila njegovu karijeru - ističe Elis.

Ogorčeno su se svađali proteklih nekoliko meseci - i konačno je, kako kaže, shvatila zašto.

Želela je život u kojem je porodica na prvom mestu.

I dok je tog dana sedela pored njega, odjednom je znala da nikada neće biti partneri kakvi su svakom od njih dvoje potrebni.

- Bio je to užasan trenutak jasnoće. Počela sam da jecam tamo u crkvi. Ne zbog smrti ovog divnog čoveka Marka. Ali bio je to kraj mojih iluzija. Nastupile su još dve godine udaljavanja dok se suprug i ja konačno nismo rastali. Prošle su još tri godine pre nego što je naš razvod bio konačan - priča ona.

Ništa od toga nije bilo lako ni bezbolno. Na kraju se on preselio kod žene koja mu je postala partnerka kakvu je dugo priželjkivao.

- Ono što je usledilo za mene je solo istraživanje. Napunila sam 50, promenila karijeru, stekla nova prijateljstva, i čak se upustila u nekoliko veza. Na kraju sam pronašla partnera kakvog sam se usudila da zamislim tada u crkvenoj klupi. On je "spektakularan i elegantan ljubavnik" o kojem je hvalospev govorio, ali jedno od najistinitijih merila "nas" je da u bolnim trenucima mogu da se okrenem prema njemu i osećam da me drži. Nadalje, možemo da pomognemo da zadržimo porodicu i prijatelje u njihovim strašnim trenucima. Ove godine, on i ja ćemo ugostiti naš prvi Dan zahvalnosti, i za stolom provesti malo vremena izražavajući zahvalnost za sahranu koja je dovela do naših novih života - iskrena je Elis.

