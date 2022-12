OVA MESTA U KUĆI UVEK ZABORAVIMO DA OČISTIMO: Niste svesni koliko je VAŽNO da ih održavate, a veoma je LAKO!

Kućni poslovi nikad nisu gotovi, a neke stvari u kući se znaju prevideti i dugo skupljaju nečistoću i bakterije. Ovih deset stvari bi trebalo češće čistiti nego što ljudi obično misle.

1. Kante za smeće

Većina ljudi stavlja kesu za smeće u kantu i nju baca, a retko kad očisti samu kantu za smeće. Otpaci konstantno završavaju van kese, lepe se za kantu za smeće ili iz kese procure otpadne tekućine.

Kad bacite smeće, kantu našpricajte dezinfekcionim sredstvom i prebrišite kuhinjskim ubrusom, a bar jednom mesečno je operite deterdžentom i vrućom vodom.

2. Kvake i prekidači za svetlo

Samo se treba setiti koliko puta u danu se dotakne prekidač za svetlo ili kvaka i već imate ideju koliko se bakterija se na njima stvori.

I bez obzira što mislite da imate čiste ruke, svaki put kad otvorite vrata ili upalite svetlo na rukama prenosite bakterije. Redovno ih prebrišite čistom krpom pošpricanom dezinfekcionim sredstvom.

3. Kompjuterska tastatura

Na tastaturama se, uz bakterije prenesene rukama, skupljaju ćelije mrtve kože, kosa i mrvice hrane. Zavisno od toga koliko ste često pred računarom, barem svaki drugi mesec izduvajte tastaturu pomoću kompenzovanog vazduha (većina usisavača danas ima drugi otvor za izduvavanje, pa je ovaj zadatak jako lagan).

Nakon izduvavanja, umočite par štapića za uši u alkohol i prođite delove između tipki. Tipke prebrišite krpom isto namočenom u alkohol i nakratko ostavite da se osuši.

4. Rashladne spirale na poleđini frižidera

Rashladne spirale na poleđini frižidera bi trebalo čistiti barem dva puta godišnje kako bi se sprečilo prekomerno nakupljanje prašine.

Čišćenjem ćete uštedeti i na struji budući da nakupljena prašina ubrzava zagrejavanje spirala, čiji je zadatak izvući toplotu iz frižidera. Potrebno je usisati spirale svakih šest meseci i očistiti tvrdokornu prašinu debelom četkom ili krpicom, piše MSN.

5. Mašina za pranje ili sušenje veša

Bez obzira na to koliko često prali i sušili veš u njima, to ne znači da su one čiste. Jednom mesečno pokrenite jedan prazan ciklus na mašini za pranje ili sušenje, po mogućnosti na višim temperaturama.

Umesto deterdženta stavite belo sirće u odeljke za deterdžent, a sodu bikarbonu u bubanj. Time ćete razbiti kamenac i sprečiti kvarove, ali i omogućiti im da peru i suše bolje. Svaka tri meseca bi usisavačem trebalo usisati filter od nakupljenih dlaka, nečistoća i raznih sitnica koje su se u njemu zaglavile.

6. Mašina za pranje sudova

Nakon pranja u mašini za sudove mogu ostati nakupine sapuna, komadići hrane i masnoće, koje smanjuju učinkovitost samog aparata i uzrokuju mirise.

Idealno je jednom mesečno izvaditi filter i dobro ga očistiti te posuti dno sodom bikarbonom i ostaviti 12 sati da odstoji. Nakon 12 sati dodajte čašu sirćeta u suđericu i pustite jedan prazni ciklus.

7. Mobilni telefon

Tokom dana ljudi nebrojeno mnogo puta dotaknu mobilni telefon - razgovaraju, pišu poruke, čitaju novine i igraju igrice. A ruke nisu uvek u potpunosti čiste.

Na ovaj način se bakterije prenose s ruku na lice i mogu uzrokovati osipe, crvenilo, pa čak i razne osipe. Mobilni telefon treba prebrisati dezinfekcionim sredstvom barem jednom nedeljno.

8. Jastuci

Posteljinu je idealno prati svake nedelje, a jastuke bi trebalo staviti na kratko pranje svaka tri meseca kako bi se isprale mrtve ćelije kože i znoj. Kod sušenja je dobro staviti i par teniskih loptica koje će ubrzati sušenje i razbiti veće komade perja.

9. Daljinski upravljač

Kao i s mobilnim telefonom, daljinski upravljač je stalno po rukama i brzo s njih pokupi bakterije. Jednom nedeljno prebrišite ga dezinfekcijskom maramicom ili običnom maramicom na koju ste stavili malo alkohola.

10. Četkica za zube

Kako biste bili sigurni da vam je četkica za zube čista i zaštićena od bakterija u vazduhu, držite je u zatvorenom ormariću. Bilo bi dobro jednom nedeljno četkicu umočiti u alkoholnu vodicu za ispiranje usta, a potrebno ju je menjati svaka tri meseca.

