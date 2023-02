POKAZALA ŠTA IMA U FRIŽIDERU I ŠOKIRALA SVE! Svet u potpunoj NEVERICI gleda, komentari pljušte, a ona kaže: To me ispunjava!

TIiktokerka Eva je na svom profilu postavila snimak na kome je pokazala sadržaj svog frižidera, a ljudi su se šokirali kada su videli šta ima u njemu.

Pored savršeno organizovanih namirnica, u frižideru drži sveže cveće, vitamine i uramljenu fotografiju svoje mačke. Za Dan zaljubljenih postavila romantičnu verziju svog frižidera u kojoj su bile ruže, šampanjac, jagode i kutija u obliku srca, a da bi estetski utisak bio potpun, dodala je crveno voće i povrće.

foto: Printscreen

Tiktokerki, ipak, nije potrebna posebna prilika da savršeno uredi unutrašnjost frižidera. U njemu je uvek sveže cveće i fotografija mačke, a poseban hit su jaja koja drži u staklenoj posudi.

Nakon što je objavila seriju video snimaka, reakcije su bile različite. Jedan deo ekipe oduševljen je besprekornom estetikom njenog frižidera.

"Ukrasiti frižider cvećem? Ja sam za to!" napisao je jedan tiktoker, dok je drugi dodao: "Volim ovu vibraciju! Voleo bih da vidim kako izgleda vaš dom." Ali dok su jedni oduševljeni, drugi pišu da je to potpuna glupost. „Cveće i fotka u frižideru? Devojko, ne mogu da stanem tu ni ostatke hrane“, rekla je treća, a četvrta je dodala: „E, zašto bi mi sad trebalo cveće i fotografija mačke u frižideru. " Iako su reakcije podeljene, svi se slažu da nikada nisu videli tako savršeno uređen frižider. Hejterima je Iva odgovorila da uživa u ukrašavanju frižidera jer je "sama i nema dece" pa je to ispunjava.

(Kurir.rs/Index.hr)

Bonus video:

00:14 Žena šetala psa, pa ukrala veliku količinu novca usred Beograda